Sky Deutschland

Sky ehrt Mario Adorf zum 90. Geburtstag und zeigt rund um den 8. September über 20 seiner Filmhits

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

- Rund um den 90. Geburtstag von Mario Adorf am 8. September zeigt Sky über 20 seiner Kino- und TV-Hits - Die Filme laufen von 5. bis 10. September auf Sky Cinema Classics - Mario Adorfs Auftritte in den Klassikern "Lola" von Rainer Werner Fassbinder, "Das Mädchen Rosemarie" und "Lulu" von Rolf Thiele sowie dem Dreiteiler "08/15" und in "Schachnovelle" - Der mit dem deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnete Durchbruch von Mario Adorf im Thriller "Nachts, wenn der Teufel kam" - Seine Western-Rollen in "Winnetou I", "Sierra Charriba", "Der letzte Ritt nach Santa Cruz", "Die Goldsucher von Arkansas" und "Fahrt zur Hölle, ihr Halunken" - Die von Kritikern gefeierte Kafka-Verfilmung "Klassenverhältnisse" von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet und neue Erfolge wie "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" - Zahlreiche Adorf-Hits über Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket auch auf Abruf

5. August 2020 - Am 8. September wird Mario Adorf 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt Sky Cinema Classics vom 5. bis 10. September über 20 der erfolgreichsten und besten Filme der deutschen Schauspiellegende. Mit dabei sind sein preisgekrönter Auftritt in "Nachts, wenn der Teufel kam" (8.9., 22.00 Uhr), sowie die Klassiker "Lola" (10.9., 0.00 Uhr) von Rainer Werner Fassbinder, "Das Mädchen Rosemarie" von Rolf Thiele (9.9., 0.00 Uhr) und der Dreiteiler "08/15" (5.9., ab 9.55 Uhr). Einige der Hits von Mario Adorf sind auch über Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit auf Abruf verfügbar.

Als Sohn einer Deutschen und eines Italieners 1930 in Zürich geboren, wuchs Mario Adorf in der Eifel auf und besuchte Mitte der 50er-Jahre die renommierte Otto-Falckenberg-Schule in München. Von 1955 bis 1962 war er Schauspieler an den Münchner Kammerspielen. Schon zu dieser Zeit wurde er mit wuchtigen Auftritten in Film und Fernsehen auch einem großen Publikum bekannt. Seine überwältigende Darstellung eines psychopathischen Frauenmörders in "Nachts, wenn der Teufel kam" verhalf ihm 1957 zum Durchbruch. Ein Zitat von Regisseur Robert Siodmak beim Casting des Films prägte dann nicht nur Mario Adorfs Leben, sondern wurde vor fünf Jahren auch Titel seiner Autobiographie: "Schauen Sie mal böse".

In der Folge waren es überwiegend auch die Bösewicht-Rollen, die Adorf mit großer Leidenschaft verkörperte. Als fieser Santer in "Winnetou I" etwa. Oder als Bandit El Diablo in Sergio Corbuccis "Fahrt zur Hölle, ihr Halunken" (7.9., 23.45 Uhr), oder als Artisten-Orje in Wolfgang Staudtes "Ganovenehre" (9.9., 1.25 Uhr). Später glänzte Adorf aber auch in einer Vielzahl weiterer Rollen: Etwa als mächtiger Baulöwe in Rainer Werner Fassbinders "Lola" oder als Unternehmer in der Neuverfilmung von "Der kleine Lord" (10.9., 23.55 Uhr).

Die Mario Adorf Hits "Nachts, wenn der Teufel kam", "Lola", "Winnetou I", "Das Mädchen Rosemarie", "Der kleine Lord", "Sierra Charriba", "Unser Mann in Istanbul", alle drei Teil von "08/15" und "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" sind jederzeit auch über Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schöffner@sky.de

www.facebook.de/SkyCinemaDE

www.instagram.de/SkyCinemaDE



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell