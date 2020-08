Sky Deutschland

Modernste Technik, flexibler Aufbau und neues Design - Das neue Studio von Sky Sport News geht on air

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 4. August 2020 - Am morgigen Mittwoch um 10 Uhr geht der einzige 24-Stunden Sportnachrichtensender Deutschlands Sky Sport News im neuen Studio on air. Die stark umgebaute Produktionsstätte markiert einen großen Meilenstein in der Sendergeschichte, die am 1. Dezember 2011 begann. Mit dem Umbau vollzieht Sky Sport News einen wichtigen Entwicklungsschritt und das Studio wird moderner, beweglicher und flexibler einsetzbar. Im Zuge des neuen Auftritts nennt sich der Sender um in "Sky Sport News".

Das Studio hat nach dem dreimonatigen Umbau eine stark veränderte Struktur. Es verfügt über deutlich mehr Moderationspositionen und jetzt neben den klassisch sitzenden Moderationen auch über einen Stehtisch und Sitzbänke. Hinzukommt eine große LED-Touchscreen, mit dem eine Präsentation dynamischer erfolgen kann. Eine wesentliche Änderung ist auch ein runder Moderationstisch, der das ganze Studio größer erscheinen lässt. Er rückt in die Mitte des Studios, was mehr Tiefe erzeugt und die Moderatoren können sich dank der neuen Position besser im Set bewegen. Zudem lassen sich auch Talks in unterschiedlichen Konstellationen im neuen Studio durchführen.

Neu ist auch das überarbeitete Grafikdesign des Senders. Hier richtet sich Sky Sport News an den Designs in Großbritannien und Italien aus und Sky wird insgesamt mit seinen Sportnachrichtensendern einheitlich auftreten.

Möglich ist im Studio weiterhin, mit unterschiedlichen Lichtstimmungen zu arbeiten, so dass das neue Studio in verschiedenen Farben passend zum jeweiligen Wettbewerb (eigene Farben für Bundesliga, Champions League, Wimbledon etc.) ausgeleuchtet werden kann.

Karl Valks, Senderchef Sky Sport News: "Mit dem neuen Studio richten wir unseren Sender Sky Sport News für die Zukunft aus. Das neue Studio wirkt mit seinen klaren, dünnen Linien äußerst modern - und transportiert das Gefühl, schnell zu sein. Wir werden weiter schnell sein, aber mehr noch Hintergründe und Analysen liefern und Zusammenhänge erklären. Dazu passt, dass wir im Studio beweglicher werden."

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell