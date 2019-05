PHOENIX

phoenix runde: Die nervöse GroKo - Was kommt nach der Europawahl? - Dienstag, 14. Mai 2019, 22.15 Uhr

Knapp zwei Wochen vor der Europawahl spekuliert das politische Berlin über die Zeit danach. Spätestens seit die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Führung der CDU zu einer außerplanmäßigen Klausur nach den Wahlen einlud, steht auch wieder das Schicksal der Kanzlerin im Fokus: Geht Angela Merkel jetzt doch vorzeitig?

Sollte die SPD am 26. Mai noch schlechter abschneiden als ohnehin schon erwartet, wird es auch eng für Andrea Nahles. Ihre Tage als Parteivorsitzende könnten dann ebenfalls gezählt sein. Was wird dann aus der GroKo? Wer hätte überhaupt Interesse an Neuwahlen? Welche Szenarien sind denkbar?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Anja Maier, Parlamentsredakteurin taz - Michael Bröcker, Chefredakteur Rheinische Post - Leni Breymaier, SPD - Michael Fuchs, ehemaliger CDU-Politiker

