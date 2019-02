PHOENIX

phoenix plus: "Missbrauch in der Kirche" - Dienstag, 26. Februar 2019, 10.30 Uhr

Bonn (ots)

Kindesmissbrauch und katholische Kirche werden oft in einem Atemzug genannt. Gerade erst hat sich auch der Papst des Themas angenommen, und vier Tage lang in Rom mit den Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen über Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche diskutiert. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie mit erschreckenden Zahlen vorgelegt: Zwischen 1946 und 2014 haben demnach 1670 Kleriker 3677 Minderjährige missbraucht, die Täter wurden von der Kirche gedeckt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, Experten vermuten, dass die Dunkelziffer weit höher liegt. Die Wissenschaftler, die die Studie verfasst haben, benennen die kirchlichen Strukturen als einen Faktor, der den gehäuften Missbrauch begünstigt.

Was hat der Gipfel in Rom gebracht? Könnte eine Kirchenreform zur Prävention von Missbrauch beitragen? Ist die Problematik bei der Aufarbeitung ein typisches Problem der Kirche und ihrer Strukturen? Was kann man aus den Ereignissen lernen? Wie sieht vernünftige Prävention aus? Im phoenix plus "Missbrauch in der Kirche" diskutieren über diese Fragen Ursula Enders von Zartbitter e.V. und Joachim Frank, Chefkorrespondent DuMont sowie Experte für Kirchenthemen, mit Moderatorin Ines Arland.

