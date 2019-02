Pressestelle ATP architekten ingenieure

ATP verstärkt erlebnisorientierte Interior-Kompetenz

Zürich

Mit Jahresbeginn erwarb ATP architekten ingenieure den Mehrheitsanteil an Mint Architecture.

ATP architekten ingenieure steigt als Hauptaktionär bei der Schweizer Mint Architecture AG ein. Als führendes Büro für Integrale Planung in Kontinentaleuropa holt ATP damit spezifisches erlebnisorientiertes Architektur- und Design-Know-how in die Gruppe und öffnet gleichzeitig dem jungen Partnerbüro die Tür zu weiterem Wachstum. Mint Architecture bleibt als unabhängige Marke und als selbstständiges Unternehmen bestehen.

Schweizer Know-how für Europa

Spezialisiert auf kommerzielle und nutzenorientierte Architekturprojekte konnte Mint Architecture in wenigen Jahren eine einzigartige Marktstellung in der Schweiz aufbauen. Das Zürcher Büro beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Planungsschwerpunkte sind Retail, Gastronomy, Finance, Public Spaces, Health & Hospitality.

Thomas Stiefel, Gründer und Partner bei Mint Architecture: " Wir freuen uns, mit ATP architekten ingenieure einen starken, europaweit agierenden Hauptaktionär mit einem professionellen Netzwerk von mehr als 800 Experten zu haben, der uns die Möglichkeit bietet, unsere Kompetenzen in große und internationale Projekte einzubringen. "

Was ATP und Mint verbindet

Ein entscheidendes Kriterium für ATP bei Mint Architecture einzusteigen war die dezidierte Kundenorientierung des Architekturbüros. "Es hat Jahre gedauert bis wir ein Büro fanden, das unsere Haltung teilt. Der nutzerorientierte Ansatz und die interdisziplinäre Arbeitsweise von Mint Architecture hat uns überzeugt und deckt sich mit dem Bedürfnis unserer Kunden, kommerzielle Flächen mit Blick auf den Kundennutzen und die Customer Journey zu entwickeln ", so ATP-CEO Christoph M. Achammer.

Mit der Beteiligung an Mint Architecture gewinnt ATP wertvolle Impulse im Bereich des kommerziellen Interior Design und stärkt die Expertise der eigenen Design und Research (D+R) Studios an den einzelnen Standorten. Diese konnten sich bisher am Markt mit Konzepten für zukunftsweisende Workspaces und Hoteldesigns sowie für energieeffiziente Handelsimmobilien erfolgreich etablieren.

Wie geht es weiter?

Mint Architecture bleibt als selbstständiges Unternehmen bestehen. Thomas Stiefel, Gründer, Peter Roth, CEO, und Kees van Elst, Client Director, sind nach wie vor Aktionäre. Sie setzen die erfolgreiche Entwicklung entlang der ATP-Tradition fort und werden zudem die integrale Kompetenz der ATP-Gruppe maßgeblich verstärken. Der geplante Bezug neuer Räumlichkeiten in Zürich West - in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Zürcher Standort von ATP architekten ingenieure - erlaube, so Stiefel, beiden Seiten, neue herausfordernde Projekte in der Schweiz und in Europa zu realisieren.

Mint Architecture

Mint Architecture wurde 1995 als Retailpartners von Thomas Stiefel gegründet und war seit 2006 ein Unternehmen der Messerli Group. Diese verkaufte 2019 ihre Aktienmehrheit an das europaweit agierende integrale Planungsbüro ATP architekten ingenieure. Mint Architecture spezialisiert sich auf kommerziell genutzte und erlebnisorientierte Architektur.

