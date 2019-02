PHOENIX

(Korrektur: phoenix live: Abschluss des "Anti-Missbrauchsgipfels" im Vatikan - Sonntag, 24. Februar 2019, 10.45 Uhr (korrigierte Anfangszeit)

22.02.2019, 15:01 Uhr)

Bonn (ots)

Vier Tage lang haben Bischöfe und Kardinäle aus aller Welt auf einer Konferenz über die Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche diskutiert. Der Gipfel, der von Papst Franziskus einberufen wurde, soll zeigen, dass die katholische Kirche die Missbrauchsvorwürfe der letzten Jahrzehnte ernst nimmt und aufarbeiten will. phoenix zeigt den Abschluss des Gipfeltreffens am Sonntag, 24. Februar 2019, live ab 10.45 Uhr (korrigiert). Erwartet wird eine Ansprache des Papstes. Moderator Florian Bauer führt durch die Sendung. ZDF-Korrespondent Jürgen Erbacher meldet sich aus Rom und ordnet die Ergebnisse der Konferenz ein.

