Kita-Start leicht gemacht - Mit LEGO® DUPLO® spielerisch den Übergang meistern

Der Eintritt in die Kita markiert für viele Familien einen Meilenstein. Für Kinder bedeutet dieser Schritt nicht nur eine neue Umgebung, sondern auch das Verlassen des gewohnten Alltags zu Hause. In dieser sensiblen Phase kann freies Spiel eine wichtige Rolle einnehmen, um Emotionen auszudrücken, neue Rollen zu verstehen und Sicherheit im Unbekannten zu finden.

LEGO® DUPLO® Sets bieten in dieser Übergangszeit eine wertvolle Unterstützung: Sie lassen sich als vertrautes "Verbindungsstück" zwischen Zuhause und Kita erleben - ob als fester Bestandteil der morgendlichen Eingewöhnungsroutine oder als Lieblingsspielzeug, das Kinder begleitet. Die vielseitigen Bausteine fördern nicht nur Kreativität und feinmotorische Fähigkeiten, sondern helfen auch dabei, Alltagssituationen nachzuspielen und zu verarbeiten.

Durch ihre intuitive Handhabung und die kindgerechten Themenwelten schaffen

LEGO DUPLO Sets einen sicheren Raum für freies Spiel - und ermöglichen es Kindern, ihre Gefühle auszudrücken und sich mit neuen Rollen vertraut zu machen. So wird der Kita-Start nicht nur leichter, sondern auch zu einem positiven Erlebnis für die ganze Familie.

Tipps für einen spielerischen Kita-Start:

Vertrautes Spielzeug zum Mitnehmen : Ein bekanntes LEGO DUPLO Set von zu Hause kann Kindern beim Ankommen in der Kita helfen. Es gibt ihnen ein Stück Vertrautheit mit und erleichtert die emotionale Brücke zwischen beiden Welten.

: Ein bekanntes LEGO DUPLO Set von zu Hause kann Kindern beim Ankommen in der Kita helfen. Es gibt ihnen ein Stück Vertrautheit mit und erleichtert die emotionale Brücke zwischen beiden Welten. Gemeinsames Bauen als Gesprächsanlass : Gemeinsames Bauen und Spielen schafft wertvolle Momente der Nähe. Eltern können die Zeit nutzen, um mit ihren Kindern über den bevorstehenden Kita-Start zu sprechen, Ängste zu thematisieren und positive Erwartungen zu wecken.

: Gemeinsames Bauen und Spielen schafft wertvolle Momente der Nähe. Eltern können die Zeit nutzen, um mit ihren Kindern über den bevorstehenden Kita-Start zu sprechen, Ängste zu thematisieren und positive Erwartungen zu wecken. Morgenrituale mit Spiel verbinden : Ein kleines Morgenritual mitLEGO DUPLO Sets - z. B. ein kurzer gemeinsamer Bau-Moment vor dem Losgehen - kann Kindern Sicherheit geben und den Start in den Tag erleichtern.

: Ein kleines Morgenritual mitLEGO DUPLO Sets - z. B. ein kurzer gemeinsamer Bau-Moment vor dem Losgehen - kann Kindern Sicherheit geben und den Start in den Tag erleichtern. Gefühle kreativ ausdrücken: Durch Spielen lassen sich Emotionen kreativ darstellen: Wie sieht ein fröhlicher oder ein trauriger Tag aus? Welche Farbe hat Mut? Diese Fragen regen nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zur spielerischen Auseinandersetzung mit Gefühlen an.

Laut dem LEGO Play Well Report* sagen 84 % der Eltern, dass Spielen für die Entwicklung ihres Kleinkindes wichtig ist. Spielen fördert sowohl die physische als auch die soziale Entwicklung, Feinmotorik und emotionale Intelligenz. 98 % der befragten Eltern sind sogar der Ansicht, dass Spielen dabei hilft, eine "Growth Mindset"-Einstellung zu entwickeln. Wichtige Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit werden durch Spielen gestärkt, ebenso wie das Vertrauen und die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Eltern können diesen Prozess gezielt unterstützen, indem sie zum Beispiel bewusst Raum für freies Spiel schaffen, selbst mitspielen - ohne die Kontrolle zu übernehmen - oder Alltagsroutinen wie das Aufräumen spielerisch gestalten. Auch kleine Rückschläge beim Spielen sollten nicht korrigiert, sondern als wertvolle Lernmomente genutzt werden. So lernen Kinder, dass Fehler dazugehören und Mut zum Ausprobieren belohnt wird.

LEGO DUPLO Sets im Überblick:

LEGO DUPLO Dinos auf Rädern 3-in-1-Set (10451)

Die 108 Steine und Teile aus diesem LEGO® DUPLO® Tierspielset lassen sich zu 3 unterschiedlichen Dino-Paaren zusammenfügen. Kleinkinder können die Dinos mit einem beweglichen Hals, einem gelenkigen Schwanz, schlagenden Flügeln oder aufklappbaren Mäulern noch faszinierender gestalten und sogar auf einem Fahrgestell rollen lassen.

LEGO DUPLO Hopsys Burgspiel (10450)

Dieses 2-in-1-Brettspiel sorgt für jede Menge Familienspaß, bei dem Kleinkinder ganz spielerisch lernen. Kinder können sich in ein LEGO® DUPLO® Lernabenteuer stürzen und bei zwei lustigen Spielen das Zählen und Farbensortieren üben.

LEGO DUPLO Erster Besuch im Flughafen (10443)

Ein Bauspielzeug, das Kleinkindern hilft, selbstbewusst neue Erfahrungen zu machen. Dieses Geschenk lässt Vorschulkinder viele Stunden fantasievoll spielen. Kleinkinder können so tun, als würden sie einen Koffer packen und dann beim Check-In aufgeben, um zu verreisen. Die Funktionen in diesem LEGO® DUPLO® Flughafenspielset lassen Kleinkinder fantasievoll spielen. An der Sicherheitsschleuse können Kinder so tun, als würden sie den Koffer durchleuchten, um ihn dann die Rinne hinunterrutschen zu lassen. Auch der Tower für die Fluglotsen und ein rollender Flieger, in den der Teddy, das Kind und der Pilot passen, laden zum Spielen ein.

*LEGO Play Well Report 2024: Bevölkerungsrepräsentative, globale Umfrage durchgeführt von Edelman DXI im Auftrag der LEGO Gruppe vom 13. Dezember 2023 bis 24. Januar 2024 in 36 Ländern unter 61.532 Erwachsenen, Eltern und Kindern im Alter zwischen 5 bis 12 Jahren. Ergebnisse für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit jeweils 1.000 befragten Erwachsenen.

