Berlin wird zur Spielfläche - LEGO World Play Day vom 07. bis 11. Juni

Berlin bekommt eine neue Bühne für Kreativität und urbanes Spiel: Zum Internationalen Tag des Spielens am 11. Juni ruft die LEGO Gruppe erstmals den World Play Day aus - eine Initiative für mehr kindgerechte Freiräume und kreativen Ausdruck im Stadtraum.

Zwischen dem 7. und 11. Juni entsteht in Berlin eine temporäre Erlebnislandschaft mit vier kreativen Zonen - bespielt von Kindern, Familien, prominenten Creator:innen und Unterstützer:innen aus Popkultur, Musik und Social Media.

In der BEAT ZONE, zentral gelegen im Highsnobiety Store (Unter den Linden 40), wird das DJ-Pult zur Spielwiese. Kinder übernehmen hier die Regie über Sound und Stimmung und zeigen, wie Musik urbane Orte verwandeln kann. Rewinside bringt am 10. Juni Stimmung in die BEAT ZONE und Jessiebluegrey übernimmt am 11. Juni.

In der RIDE ZONE auf dem Tempelhofer Feld (Eingang Südwest) können junge Auto-Fans ihre Traumflitzer designen, auf die Rennstrecke schicken und kreativen Content produzieren. Host und Playmaker der Zone ist Younes Zarou, der am 7. und 8. Juni persönlich vor Ort sein wird. Am 9. Juni sorgen Aditotoro und Fregepaul hier für Inspiration und gute Laune.

In der BOUNCE ZONE, ebenfalls auf dem Tempelhofer Feld (Eingang Okerstraße), dreht sich alles um Bewegung, Spiel und neue Regeln. Kinder gestalten ihre eigenen Games und werden selbst zu Spielmacher:innen. Die Creator:innen Parshad und Louisa Masciullo begleiten die Besucher:innen am 7. Juni, Merlewir und Reeze folgen am 10. Juni.

In der HOME BASE in der Zossener Straße 48 wird der ganz normale Späti-Besuch zum Familienabenteuer. Hier warten überraschende Mitmachaktionen und kreative Entdeckungen auf Kinder und Eltern.

Neben Social Media Star Younes Zarou, ist auch Sängerin Zoe Wees dabei - beide sind offizielle Playmaker der LEGO Gruppe, die sich gemeinsam dafür einsetzen, Spiel und Kreativität wieder mehr Raum in der Gesellschaft zu geben und außerdem die Play Drops selbst mit kuratiert haben.

Tickets können hier kostenfrei gebucht werden. Begleitendes Bildmaterial steht hier zum download bereit.

