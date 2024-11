Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V.

Hutträger des Jahres 2024 ist Komiker Torsten Sträter

Erstmals ist 2024 ein Comedian "Hutträger des Jahres": Torsten Sträter. Er ist begeisterter Hutträger und hat den Goldhut des Hutverbands GDH dankend angenommen. Der Komiker und Schriftsteller kennt sich mit Mode aus, denn er war in seinen jungen Jahren Herrenschneider. Sein Markenzeichen bei seinen Auftritten auf der Bühne ist die schwarze Beanie-Mütze, privat trägt er vor allem Hut. Also Grund genug für den Preis des Hutverbands GDH, der im Rahmen des "Internationalen Tag des Hutes" vom 25. bis 30. November bei den inhabergeführten Hutfachgeschäften in Deutschland gefeiert wird.

GDH-Mitglied Meike Plum überreichte den Goldhut - ein Unikat, das aus einer hölzernen Hutform designt wurde, die zur Herstellung von Hüten aus Wolle und Filz nötig ist, erklärt die Modistin aus Baesweiler/Aachen. Die Inhaberin des Hutfachgeschäfts Hutperle gratulierte herzlich im Namen des Hutverbands GDH, sprich Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. mit rund 80 Fachgeschäften und den Partnern Göttmann, Faustmann, Bullani, Gebeana, Balke Fashion, Kangol, Bailey und Fiebig. Torsten Sträter ist der 12. Hutträger des Jahres und Nachfolger von prominenten Hutträger*innen wie Max Mutzke, Johannes Oerding, Horst Lichter oder Jan Josef Liefers.

Torsten Sträter sagte während der Verleihung zum Hutträger des Jahres 2024

"Ich werde Hutträger des Jahres und da trage ich natürlich einen Hut! Die Beanies sind praktisch, wenn ich auf der Bühne schwitze. Den Preis finde ich toll, da steckt Handwerk hinter. Vielen Dank. Ernsthaft Hut tragen begann ich in den 80er Jahren; zum Musikfilm Blues Brothers habe ich mir den ersten Hut, einen schwarzen Trilby, in Dortmund gekauft - jetzt habe ich über 100 Hüte."

Aktuell ist Torsten Sträter vor ausverkauften Bühnen mit dem Programm "Mach mal das große Licht an" unterwegs. Geschichten vom Leben - schräg, ehrlich, komisch und der Plot sitzt. Das Publikum tost vor Lachen. Geschichten aus seinem Live-Programm gibt Sträter im Stream oder in verschiedensten TV-Formaten zum Besten: Bei "Sträter", "Nuhr im Ersten", "Das Gipfeltreffen", um nur einige zu nennen.

Prominente Hutträger/innen, ausgezeichnet vom Hutverband GDH e.V. seit 2013

Kai und Thorsten Wingenfelder - Hutträger 2023, Musiker

Max Mutzke - Hutträger 2022, Sänger/Songwriter

Prof. Dr. Harald Lech - Hutträger 2021, Wissenschaftler, Fernsehmoderator

Horst Lichter - Hutträger 2020, Koch, Fernsehmoderator

Johannes Oerding - Hutträger 2019, Singer-/Songwriter

Massimo Sinató - Hutträger 2018, Profi-Tänzer und Entertainer

Gregor Meyle - Hutträger 2017, Singer-/Songwriter

Jan Josef Liefers - Hutträger 2016, Schauspieler (u.a. Tatort Münster), Musiker

Andreas Hoppe - Hutträger 2014, Schauspieler (u.a. Tatort Ludwigshafen)

