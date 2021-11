Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V.

Harald Lesch ist der Hutträger des Jahres 2021

Prof. Dr. Harald Lesch geht gerne wohl behütet durchs Leben. Für diese Leidenschaft für Hüte und Mützen zeichnet der Hutverband GDH e.V. den beliebten Wissenschaftler, der aus TV-Sendungen wie "Leschs Kosmos" oder "Terra X" gekannt ist, zum neunten "Hutträger des Jahres" 2021 aus. Die Verleihung setzt den Höhepunkt des Internationalen Tag des Hutes am 25. November, der in der Hut-Modebranche mit Aktionen gefeiert wird. Der 61-jährige Physiker wird Nachfolger von prominenten Hutträgern wie Horst Lichter, Johannes Oerding oder Jan Josef Liefers.

Prof. Dr. Harald Lesch sagte während der Award-Verleihung in München: "Ich gehe gerne wohl behütet durchs Leben. Wenn ich für Terra X irgendwo auf der Welt für Filmaufnahmen unterwegs bin, bin ich heil froh, wenn mein Schädel, der nur am Rande behaart ist, von einem schönen Hut gut und sicher vor UV-Strahlen bedeckt ist. Und ich fühle mich wohl. Ohne Hut will ich nicht aus dem Haus gehen. Setzt mehr Hüte auf Eure Köpfe - es lohnt sich. Vielen Dank für die Auszeichnung!"

Prof. Dr. Harald Lesch ist Physiker, Astronom, Naturphilosoph, Autor, TV-Moderator und Youtube-Star. Der 1960 geborene Wissenschaftler erklärt seinen Fans die Welt und das Universum und erhielt zahlreiche Wissenschafts-, Buch- und Fernsehauszeichnungen. Auch Medial. Bereits zweimal erhielt er den Deutschen Fernsehpreis, Kategorie "Bestes Infotainment". Jetzt setzt der Hutverband GDH e.V. im wörtlichen Sinne einen oben drauf. Harald Lesch ist "Hutträger des Jahres 2021". Denn Wissensschaft ist auch für die Hut-Modebranche ein großes Thema, vor allem wenn es um UV-Schutz und Nachhaltigkeit geht. Harald Lesch bedankte sich herzlich:

In München erhielt der sympathische Wissenschaftler an seiner Wirkungsstädte, der Universität-Sternwarte, den Goldenen Hut-Award des Hutverbands. GDH-Vorstandsmitglied Angela und Alexander Breiter überreichten Harald Lesch bei geöffneter Kuppel neben dem Riesenfernrohr Astania Vertikalkreis den Goldenen Hut-Award. Der Physiker, der theoretische Astrophysik und Naturphilosophie lehrt, ist der 9. "Hutträger des Jahres" der der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH). Prof. Dr. Harald Lesch ist Nachfolger von prominenten Hutträgern/innen: Horst Lichter (2020), Johannes Oerding (2019) Massimo Sinató (2018), Gregor Meyle, (2017), Jan Josef Liefers (2016), Roger Cicero (2015), Andreas Hoppe (2014) und Nadine Angerer (2013). Alles prominente Persönlichkeiten, die Hüte und Mützen lieben wie die Mitglieder des Hutverbands, alles inhabergeführte Hutgeschäfte aus Deutschland mit langer Tradition. Die Verleihung setzt den Höhepunkt des "Internationalen Tag des Hutes" am 25. November 2021, der im Huthandel mit Corona-konformen Aktionen gefeiert wird. Mehr Infos unter www.hut-mode.de

Hutträger des Jahres 2021: Harald Lesch, Physiker, Astronom, Autor, TV-Moderator

Physiker, Astronom, Autor, TV-Moderator Hutträger des Jahres 2020: Horst Lichter , Koch, Autor und TV-Moderator

, Koch, Autor und TV-Moderator Hutträger des Jahres 2019: Johannes Oerding ,Singer/Songwriter

,Singer/Songwriter Hutträger des Jahres 2018: Massimo Sinató , Profi-Tänzer in der RTL-Show Let´s Dance

, Profi-Tänzer in der RTL-Show Let´s Dance Hutträger des Jahres 2017: Gregor Meyle, Singer/Songwriter

Singer/Songwriter Hutträger des Jahres 2016: Jan Josef Liefers , Musiker und Schauspieler u.a. Tatort Münster

, Musiker und Schauspieler u.a. Tatort Münster Hutträger des Jahres 2015: Roger Cicero (verstorben 2016), Jazz-Musiker

(verstorben 2016), Jazz-Musiker Hutträger des Jahres 2014: Andreas Hoppe , Schauspieler und Kochbuch-Autor

, Schauspieler und Kochbuch-Autor Hutträgerin des Jahres 2013: Nadine Angerer, Frauenfußball-Nationalmannschaft

Wer ist der Hutverband GDH e.V.?

Wenn es um Kopfbedeckungen geht, dann sind die hoch spezialisierten Hutfachgeschäfte der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. die erste Adresse. Geschäfte mit sehr langer Tradition, von Norderney bis München. Der Hutverband GDH vertritt die Interessen der Mitglieder mit Branchenarbeit, Kommunikation und dem Shop-Finder unter www.hut-mode.de. Seit 2013 nominieren die Mitglieder und Lieferanten-Partner der GDH e.V. prominente Persönlichkeiten, die gerne und stilsicher Hut und Mütze tragen. Die Award-Verleihung findet im Rahmen des "Internationalen Tag des Hutes" statt, der von Tokio bis New York weltweit am 25. November von Hutträgern und Hutgeschäften gefeiert wird.

