Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V.

Johannes Oerding ist "Hutträger des Jahres 2019"

Köln (ots)

Johannes Oerding gehört zu den bekanntesten deutschen Popsängern und Songwritern. Kürzlich erschien sein sechstes Studio-Album 'Konturen' inklusive der Hitsingle `An guten Tagen´. Auszeichnungen sind dem 37-Jährigen wohl bekannt: Alle seine Alben meldeten Goldstatus, die beiden letzten sogar Platin. Jetzt wurde er mit einer weiteren goldenen Auszeichnung geehrt: Johannes Oerding erhielt für seine Hut-Leidenschaft den goldenen Award zum 'Hutträger des Jahres 2019', der vom Hutverband GDH e.V. im Rahmen des Internationalen Tag des Hutes am 25. November verliehen wird. Johannes Oerding wird Nachfolger von Massimo Sinató (2018), Gregor Meyle, (2017), Jan Josef Liefers (2016), Roger Cicero (2015), Andreas Hoppe (2014) und Nadine Angerer (2013).

Der Hut ist sein Markenzeichen. Am liebsten trägt Johannes Oerding Pork Pie, stylish vorne hoch getragen. So kennen ihn die Fans seiner gut 80 Konzerte pro Jahr. Auch bei seinen Auftritten im VOX-Erfolgsformat "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" ist der Wahlhamburger mit Kopfbedeckung zu sehen.

Das gefällt nicht nur seinen Fans, sondern auch den Liebhabern trendiger Kopfbedeckung. Denn Johannes Oerding gibt dem Mode-Accessoire ein sympathisches Gesicht. Dafür bedankt sich der Hutverband GDH, die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V., und überreichte Johannes Oerding den Goldenen Hut, den Award zum "Hutträger des Jahres 2019". Die Auszeichnung wird seit 2013 im Rahmen des `Internationalen Tag des Hutes´ (25. November) verliehen - ein guter Grund für die Hutfachgeschäfte der GDH diesen Aktionstag in ihren Geschäften zu feiern.

Johannes Oerding sagte bei der Verleihung in seiner Heimatstadt Hamburg: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zum Hutträger des Jahres 2019. Ich finde es total schmeichelhaft, dass ich für ein Accessoire, dass ich gerne trage, einen Preis erhalte. Ich werde den Award in Ehren halten und in die Welt hinaus gehen als Vertreter aller Hutträger!"

Johannes Oerding tritt die Nachfolge an von:

- Hutträger des Jahres 2018: Massimo Sinató, Profi-Tänzer in der RTL-Show Let´s Dance - Hutträger des Jahres 2017: Gregor Meyle, Singer/Songwriter - Hutträger des Jahres 2016: Jan Josef Liefers, Musiker und Schauspieler, u.a. Tatort-Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne aus Münster - Hutträger des Jahres 2015: Roger Cicero (verstorben 2016), Jazz-Musiker - Hutträger des Jahres 2014: Andreas Hoppe, Schauspieler, ehem. Tatort-Kommissar Mario Kopper aus Ludwigshafen, sowie seit neuestem Kochbuch-Autor - Hutträgerin des Jahres 2013: Nadine Angerer, ehem. Keeperin der Frauenfußball-Nationalmannschaft, aktuell in der SAT.1-Show Dancing on Ice zu sehen

Die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH)

Wenn es um Kopfbedeckungen geht, dann sind die Hutfachgeschäfte der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. die erste Adresse. Geschäfte mit sehr langer Tradition, von Norderney bis München. Der Hutverband GDH vertritt die Interessen der Mitglieder mit Branchenarbeit, Kommunikation und dem Shop-Finder unter www.hut-mode.de. Seit 2013 nominieren die Mitglieder und Partner der GDH e.V. prominente Persönlichkeiten, die gerne und stilsicher Hut und Mütze tragen. Die Award-Verleihung findet im Rahmen des "Internationalen Tag des Hutes" statt, der von Tokio bis New York weltweit am 25. November gefeiert wird.

