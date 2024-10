Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Konzernbereich Pflege wird breiter aufgestellt

Stefanie Wied und Oliver Kagerer verantworten künftig gemeinsam den strategisch wichtigen Konzernbereich

Fachkräftemangel, fehlender Nachwuchs und zunehmende Dokumentationspflichten sind nur drei der Themen, die die Pflege im Krankenhaus belasten. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen, unter denen die Pflege im Krankenhaus organisiert werden muss, kontinuierlich, während im Hintergrund eine umfassende Krankenhausreform auf die Branche zukommt. Um all diesen Themen und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer - neben den Ärzten - wichtigsten Berufsgruppe gerecht zu werden, wird der Konzernbereich Pflege breiter aufgestellt und in der Führungsspitze verstärkt.

In einem Team werden sich Stefanie Wied und Oliver Kagerer künftig mit diesen Themen innerhalb des Konzerns auseinandersetzen. Stefanie Wied wechselt in die Konzernzentrale und wird Sprecherin des Konzernbereichs. Darüber hinaus wird der Konzernbereich Pflege die Vernetzung zwischen den Konzerntöchtern RHÖN Klinikum und Mediclin mit Asklepios vertiefen.

"In einem Klinikverbund wie Asklepios, MediClin und RHÖN steckt ein einzigartiges Know-how. Wenn wir uns stärker vernetzen, Probleme gemeinsam lösen und unsere Ressourcen intelligent nutzen, gewinnen wir deutlich an Arbeitsplatzqualität und Attraktivität", sagt Stefanie Wied, Konzernbereichsleiterin Pflege. "Wir wollen die besten Pflegekräfte für die Asklepios-Gruppe und ein attraktiver Arbeitgeber für den Pflegenachwuchs und Pflegekräfte anderer Kliniken sein. Wir haben viele ungenutzte Potenziale und müssen Prozesse so weit wie möglich individualisieren, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels zu begegnen. Die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Pflege ist dabei nur ein erster Ansatz. Standardisierung und Digitalisierung von Dokumentationsprozessen, aber auch der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz können mehr Raum für patientennahe Tätigkeiten schaffen", ergänzt Oliver Kagerer, ebenfalls Leiter des Konzernbereichs Pflege.

"Der Konzernbereich Pflege wird sich künftig stärker als Dienstleister für unsere Kliniken ausrichten und so als Berater für Geschäftsführer und Pflegedirektoren fungieren, die sich vertrauensvoll an den Konzernbereich Pflege wenden können, um ihre Ideen einbringen zu können", ergänzt Oliver Kagerer.

"Für den Vorstand ist die Pflege mit all ihren Facetten das Herzstück unserer Patientenversorgung. Zusammen mit unseren Ärzten sind sie das Aushängeschild unserer Kliniken. Es ist uns daher wichtig, diese Berufsgruppe mehr in den Fokus zu rücken. Mit der Stärkung des Führungsteams für diesen Bereich, mit praktischer und kaufmännischer Erfahrung, wie es Stefanie Wied und Oliver Kagerer in sich vereinen, sehen wir uns auf einem guten Weg, in einem immer schwieriger werdenden Umfeld den Bedürfnissen unserer Kolleginnen und Kollegen an ihrem Arbeitsplatz und uns als Arbeitgeber ebenso gerecht zu werden wie den zunehmenden regulatorischen Anforderungen. Die Pflege ist ein vielschichtiger, abwechslungsreicher, bewegender und das eigene Leben ungemein bereichernder Beruf und wir wollen der Arbeitgeber sein, der dieses Berufsbild stärkt", sagt PD Dr. Sara Sheikhzadeh, CMO der Asklepios Kliniken Gruppe.

Stefanie Wied ist studierte Krankenhausbetriebswirtin und Kinderkrankenschwester und hat in unterschiedlichen Funktionen u. a. in der DRK-Kinderklinik Siegen und einem internationalen Unternehmen mit Spezialisierung im Bereich onkologischer Erkrankungen gearbeitet. Zwischen 2012 und 2020 war sie als Geschäftsführerin der Kinderklinik und von Tochtergesellschaften u. a. in einem MVZ und der häuslichen Kranken- und Kinderkrankenpflege tätig. Seit dem Jahr 2020 ist Stefanie Wied Geschäftsführerin der Kinderklinik Sankt Augustin. Außerdem war sie Mitglied mehrerer Ausschüsse der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Sie übernimmt die Funktion der Sprecherin des Konzernbereiches.

Oliver Kagerer hat Pflegemanagement studiert und blickt auf mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Pflege zurück. In verschiedenen Positionen hat er Kliniken kennengelernt und war seit 2019 als Pflegedirektor der Asklepios Klinik Nord tätig.

Den Konzernbereich Pflege hat er von Thomas Krakau übernommen, der im Frühjahr 2024 in den Ruhestand gegangen ist.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell