Sebastian Pufpaff ist am Mittwoch, 14.Oktober 2020, in München mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Er erhielt den Blauen Panther in der Kategorie "Unterhaltung" für seine 3sat-Sendung "Pufpaffs Happy Hour".

"Pufpaffs Happy Hour" zeichne sich durch seinen anarchischen Charakter zwischen Satire mit Tiefgang und Blödsinn auf hohem Niveau aus, begründete die Jury ihr Urteil. "Sebastian Pufpaff ist ein Meister der Performance und ein Grenzgänger zwischen Comedy und Kabarett, zwischen Kunst und Klamauk, zwischen Mainstream und Nische."

Sebastian Pufpaff: "Ich freue mich total über den Preis, insbesondere für die 'Happy Hour', ein Format, das zeigt, was Kultur alles ist. Der Preis gilt allen Künstler*innen und Kulturschaffenden, es ist eine Teamleistung! Ich habe vielleicht einen Preis erhalten, noch wichtiger ist es jedoch, die Kultur zu erhalten."

"Pufpaffs Happy Hour" läuft seit Oktober 2012 mit acht Neuproduktionen pro Jahr sonntags um 20.15 Uhr in 3sat. In der Kabarett-Show präsentiert Pufpaff Newcomer und alte Hasen in der Berliner Kulturbrauerei und serviert eine hochprozentige Mischung aus Kabarett und Comedy, Musik und Poetry Slam. Die Redaktion der Kabarett- und Comedy-Show hat Benjamin Hensler, produziert wird sie von der Studio.TV.Film GmbH (Produzentin Milena Maitz).

Im Februar 2019 wurde die 50. Ausgabe der Sendung ausgestrahlt, am 8. November 2020 läuft die Erstausstrahlung der 64. Folge der satirischen Mixshow. Zu Gast sind diesmal Torsten Sträter, Stefan Danziger, Sarah Bosetti, Andreas Rebers und Bodo Wartke.

Erst kürzlich hatte das 3sat-Format "Sebastian Pufpaff - Noch nicht Schicht!" dem Kabarettisten eine Nominierung zum Deutschen Comedypreis eingebracht: Aus dem Homeoffice lieferte Sebastian Pufpaff in 3sat kurz nach dem Lockdown, vom 25. März bis zum 30. April 2020, werktäglich um 19.50 Uhr, eine siebenminütige satirisch-optimistische Aufarbeitung des Corona-Tagesgeschehens.

Der Bayerische Fernsehpreis wurde in diesem Jahr zum 32. Mal vergeben. Preissymbol ist die Porzellanfigur Blauer Panther.

Alle aktuellen Folgen von "Pufpaffs Happy Hour" und "Pufpaff - Noch nicht Schicht!" sind in der 3sat-Mediathek zu finden.

