Samstag, 17. Oktober 2020, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Mit Leidenschaft Dinge sichtbar machen, Menschen ein Gesicht geben, sich einmischen und mitreden: Das ist "Kulturzeit"! Seit 25 Jahren wirft das 3sat-Kulturmagazin aus Österreich, der Schweiz und Deutschland einen kritischen Blick auf Kunst, Literatur und Gesellschaft. Gefeiert wird das Jubiläum mit einer Show, in der ein prominentes Rateteam die letzten Geheimnisse des 3sat-Kulturmagazins löst. In Fragerunden, Gesprächen und Filmen lässt Moderator Michel Abdollahi "Kulturzeit" Revue passieren. Am Samstag, 17. Oktober 2020, zeigt 3sat um 20.15 Uhr "Happy Birthday, Kulturzeit! Die Show" in Erstausstrahlung.

Im Rateteam sitzen Comedian Bülent Ceylan, Musiker Dieter Meier sowie Autorin Sophie Passmann. Als Gäste der Show begrüßt Michel Abdollahi Schauspielerin Katharina Thalbach, Schriftsteller Wladimir Kaminer, Autorin Vea Kaiser, Kabarettistin Idil Baydar - und natürlich die vier "Kulturzeit"-Moderatorinnen und -Moderatoren Vivian Perkovic (ZDF), Nina Mavis Brunner (SRF), Peter Schneeberger (ORF) und Cécile Schortmann (ARD). In Einspielern setzen sie sich mit den Themen Identität, Kultur, Streit, Gespräche und "Geliebte Kritik" auseinander. Als Hauptpreis winken der Gewinnerin oder dem Gewinner des Rateteams das Wertvollste, was das 3sat-Magazin zu bieten hat: Sendezeit bei "Kulturzeit".

"Als keiner wusste, was Poetry Slam ist, hat 'Kulturzeit' darüber berichtet. Ich selbst habe mit dem Poetry Slam angefangen und bin dankbar dafür, dass andere an uns geglaubt haben. Jetzt moderiere ich 'Happy Birthday, Kulturzeit! Die Show'", freut sich Michel Abdollahi über seine Aufgabe. "Es braucht immer Menschen", sagt Abdollahi, "die Dinge sichtbar machen, die sonst vielleicht unsichtbar bleiben."

