Online-Seminar: Corona und die Ernährungsbranche

Was die Zukunft mit Corona bringt, weiß niemand - aber für Überlegungen ist immer Platz. Besonders die Ernährungsbranche ist von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen. Es herrscht eine allgemeine Verunsicherung in der Ernährungswirtschaft und keiner weiß so genau, wie es in Zukunft weitergehen soll. Über verschiedene Zukunftsszenarien zu Corona und Ernährung lässt sich nicht nur spekulieren, sondern auch reden.

Der Cluster Ernährung veranstaltet ein kostenloses Online-Seminar zum Thema Corona und die Ernährungsbranche. Das Seminar findet am 8.Oktober von 16:00 Uhr bis 17.00 Uhr via Zoom statt und richtet sich an Lebensmittelhersteller, Erzeuger und Lebensmittelunternehmen.

Die Veranstaltung stellt die langfristigen Auswirkungen von Corona auf die Zukunft der Ernährungsbranche vor. Hier präsentiert die Scenario Management International AG (ScMI) die bisher unveröffentlichten Ergebnisse der durchgeführten Corona-Szenarien-Studie des Clusters Ernährung, an der rund 50 Expertinnen und Experten der Ernährungsbranche teilgenommen haben.

Im zweiten Teil des Seminars stehen die Konsumentinnen und Konsumenten sowie das Thema Corona im Vordergrund: das Marktforschungsinstitut Nielsen (Gerrit Schwarz) stellt europäische Marktforschungsdaten vor. Dr. Malte Rubach vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erläutert in seinem Beitrag die bayerischen Daten.

Die Veranstaltung bietet zu den Vorträgen und Informationen auch Raum für Diskussionen und Anregungen, in dem die Teilnehmer sich untereinander austauschen können. Diskutieren Sie mit und machen Sie Ihr Lebensmittelunternehmen fit!

Für die Anmeldung schreiben Sie bitte eine E-Mail an ernaehrungscluster@kern.bayern.de.

