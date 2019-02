3sat-Doku: "Liken, daten, löschen - Liebe und Sex in Zeiten des Internets"

3sat

Mittwoch, 13. Februar 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Schnell, einfach, effizient: Die Partnersuche läuft zunehmend via Smartphone. Wer sich daten will, kann überall und jederzeit jemanden finden und - wenn es nicht passt - auch wieder loswerden. Die Dokumentation "Liken, daten, löschen - Liebe und Sex in Zeiten des Internets" am Mittwoch, 13. Februar 2019, 20.15 Uhr in Erstausstrahlung in 3sat, von Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber zeigt, wie die Welt des Online-Datings funktioniert, beleuchtet die Hintergründe und Entstehungsgeschichte der heutigen Dating-Kultur und untersucht, wie sich die Liebe in Zeiten des Internets verändert hat.

Der Singlemarkt ist groß. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind 20,4 Millionen Menschen solo. Online-Dating ist längst kein Tabu mehr, fast jeder zweite Single zwischen 35 und 60 Jahren hat bereits Erfahrungen mit der Partnersuche im Internet gemacht. Aber nicht nur Paare finden so zueinander, die Digitalisierung hat auch die Suche nach einem Abenteuer unkomplizierter gemacht. Dating-Portale sind ein Big Business, es gibt unzählige Portale für unterschiedliche Zielgruppen - und es werden immer mehr. Die international erfolgreichste Dating-App, "Tinder", hat 2012 das Dating fundamental verändert: Die intuitive Auswahl per Foto auf dem Smartphone ist heutzutage ein beliebtes Prinzip bei der Partnersuche. Bei den großen Online-Partnerschaftsbörsen hingegen entscheiden oft komplizierte Fragebögen sowie Algorithmen darüber, wer zu wem passt. Wie verändert dieses digitale Liebeswerben die Menschen? Die Dokumentation geht der Liebessuche im Netz und ihren Folgen auf den Grund. Zu Wort kommen unter anderen Sexualtherapeutin Heike Melzer, Whitney Wolfe, eine der Gründerinnen des US-Dating-Giganten "Tinder", und Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer.

