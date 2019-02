3sat

Die 69. Berlinale in 3sat: Galas live, aktuelle Berichte und Filmreihe "Arthouse Kino"

Mittwoch, 6., bis Montag, 18. Februar 2019 Live und Erstausstrahlungen

3sat begleitet die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin (7. bis 16.2.) von Mittwoch, 6., bis Montag, 18. Februar 2019, in seinem Programm: 3sat überträgt die Eröffnungsgala sowie die Verleihung der Bären live, berichtet werktäglich im Magazin "Kulturzeit", zieht Bilanz und zeigt die Reihe "Arthouse Kino". Live-Streams von der Verleihung der "European Shooting Stars" (Montag, 11. Februar 2019, ab 18.15 Uhr) und des Goldenen Ehrenbären (Donnerstag, 14. Februar 2019, ab 21.30 Uhr) sind auf 3sat.de abrufbar.

Bei der Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele Berlin ist 3sat live dabei und zeigt "Berlinale 2019: Die Eröffnung" am Donnerstag, 7. Februar 2019, um 19.20 Uhr, in seinem Programm - sowie im Live-Stream auf 3sat.de. Bei der Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz werden die Jury und die Wettbewerbsfilme vorgestellt, Anke Engelke führt durch den Abend. Bevor es losgeht, berichtet Rainer Maria Jilg vom roten Teppich - und "Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann nimmt mit Kritikerin Katja Nicodemus die Trends und Themen der Filmszene unter die Lupe.

Die ebenfalls von Anke Engelke moderierte Gala "Berlinale 2019: Die Bärenverleihung" überträgt 3sat am Samstag, 16. Februar 2019, um 19.00 Uhr live aus dem Berlinale Palast - im Live-Stream auf 3sat.de. Rainer Maria Jilg spricht mit den Preisträgern und Cécile Schortmann diskutiert mit Filmkritikerin Katja Nicodemus über die ausgezeichneten Filme.

Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet von Freitag, 8. Februar 2019, an werktäglich um 19.20 Uhr vom Berlinale-Geschehen und vom Wettbewerb um die begehrten Bären in Gold und Silber - und zieht am Montag, 18. Februar 2019, 19.20 Uhr, Bilanz.

Bereits am Mittwoch, 6. Februar 2019, startet die Filmreihe "Arthouse Kino" mit vier Erstausstrahlungen, in der 3sat anlässlich der Internationalen Filmfestspiele bis Samstag, 16. Februar 2019, 14 Filme zeigt - darunter internationale, deutsche, österreichische und Schweizer Produktionen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 6. Februar 2019, um 22.25 Uhr "The Lobster" mit Colin Farrell. Der Film von Yorgos Lanthimos erhielt 2015 in Cannes den Preis der Jury. In Erstausstrahlung zeigt 3sat John Carroll Lynchs Film "Lucky". Darin spielt Harry Dean Stanton an der Seite von David Lynch seine letzte Rolle vor seinem Tod 2017. Weitere Erstausstrahlungen sind Stefano Solimas Film "Suburra", "Maggies Plan" von Rebecca Miller und "Mein Leben als Zucchini" von Claude Barras.

Am Samstag, 9. Februar 2019, zeigt 3sat um 19.20 Uhr außerdem die Dokumentation "Die Ära Kosslick" von Nadia Nasser, Carola Wedel und Stephan Merseburger. Seit 18 Jahren leitet und prägt Dieter Kosslick die Berlinale. Nun stemmt er zum letzten Mal das größte deutsche Filmfestival. In Filmausschnitten und mit Statements vieler Schauspielstars und Regisseure lässt die Dokumentation die Ära Kosslick Revue passieren.

