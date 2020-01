news aktuell GmbH

Kaysi Ulas ist neuer Teamleiter Recherche bei news aktuell

Kaysi Ulas (41) leitet ab sofort das Recherche-Team bei news aktuell. Das 15-köpfige Team ist verantwortlich für den gesamten Datenbestand in der PR-Software zimpel, die über 750.000 weltweite Kontaktadressen zu Journalisten, Redaktionen und Bloggern vereint. Der gelernte Versicherungskaufmann hat zuletzt als Teamleiter beim Business- und Technologie-Dienstleister Cognizant ein 30-köpfiges Team im Social Media-Bereich geführt.

"Wir freuen uns, dass wir mit Kaysi Ulas einen führungserfahrenen neuen Kollegen für diese Position gewinnen konnten", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Kaysi Ulas bringt umfangreiche Expertise im Bereich der Kundenkommunikation mit und besitzt zudem eine hohe IT-Affinität. Er wird das Recherche-Team mit viel Energie und Ideen im neuen Jahrzehnt führen und die herausragende Datenqualität von zimpel gemeinsam mit seinem Team weiterhin gewährleisten."

Kaysi Ulas absolvierte nach Abschluss der Fachhochschulreife eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann beim Deutschen Ring. Nach der Ausbildung arbeitete er zuerst weiter beim Deutschen Ring und anschließend bei Debeka als Versicherungskaufmann. Es folgten Stationen in der Kundenberatung u.a. bei Schwechat und Lufthansa Global Telesales sowie rund vier Jahre als Übungsleiter beim Förderverein Neuwiedenthal, wo er die Beratung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verantwortete. Ende 2017 übernahm der gebürtige Hamburger die Teamleitung beim Business- und Technologie-Dienstleister Cognizant und führte ein 30-köpfiges Team im Social Media-Bereich.

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

