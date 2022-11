Gruner+Jahr, STERN

stern Exklusiv: Hansi Flick fordert mehr Führungsstärke von Gündogan und Rüdiger

Gut drei Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar fordert Bundestrainer Hansi Flick von seinen Spielern Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger mehr Führungsstärke. Im Gespräch mit dem stern sagte Flick: "Ilkay bringt alles mit, um bei uns ein absoluter Leader zu sein. Ich wünsche mir, dass er noch stärker in eine solche Rolle findet." Ebenso wie Gündogan, Kapitän des englischen Meisters Manchester City, nahm er Antonio Rüdiger in die Pflicht: "Vor seinem Wechsel zu Real Madrid war er bei Chelsea der unumstrittene Anführer. Auch ihm traue ich eine noch größere Rolle im Nationalteam zu."

Dem Bremer Niclas Füllkrug macht Flick Hoffnungen auf eine WM-Nominierung: "Wir sehen, dass Niclas Fähigkeiten besitzt, die unser Spiel bereichern können. Generell: Ein großer, athletischer Strafraumstürmer würde unser Angriffsspiel variabler machen."

Trotz zuletzt enttäuschender Spiele im September, in denen das DFB-Team gegen Ungarn verlor und nach einer 2:0 Führung gegen England nur 3:3 spielte, sieht Flick seine Mannschaft auf einem guten Weg: "Für das 3:3 haben wir viel Kritik einstecken müssen in Deutschland. In England wurden wir viel positiver gesehen. Da schätzt man unseren Stil, die Art, wie wir das Spiel von hinten aufbauen mit viel Zug nach vorn." Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Weltmeisterschaft am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan.

