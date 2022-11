Gruner+Jahr, STERN

Ex-Kanzler Christian Kern: "Wir erleben den Zerfall des politischen Zentrums Österreichs"

"Wer diese Chats und Nachrichten liest, muss einfach erschüttert sein", sagt Österreichs Ex-Bundeskanzler Christian Kern im Interview mit dem stern über seinen Nachfolger Sebastian Kurz. "Die müssen sich für die 'Master of the Universe' gehalten haben." Sozialdemokrat Kern war Bundeskanzler, bevor er gegen den er im Oktober 2017 die Nationalratswahlen gegen Sebastian Kurz verlor.

Wie aus den Aussagen des früheren Kurz-Intimus Thomas Schmid hervorgeht, soll Kurz bereits damals in die Bestechungsaffäre involviert gewesen sein, möglicherweise sogar als Auftraggeber. Es geht um gefälschte Umfragen, die obendrein missbräuchlich aus Steuergeldern bezahlt wurden, um Bestechung.

Zur heutigen Lage sagt Kern: "Wir erleben den Zerfall des politischen Zentrums Österreichs." Ausgerechnet die rechtspopulistische Freiheitliche Partei führt inzwischen die Umfragen an, jene Partei also, deren Chef Heinz-Christian Strache 2017 nach der Ibiza-Affäre zurücktreten musste. "Die Leute scheinen das auszublenden, und die FPÖ als Anti-Establishment wahrzunehmen", sagt Altkanzler Kern. "Dass in Graz eine kommunistische Kandidatin zur Bürgermeisterin gewählt worden ist, zeigt, dass die etablierten Parteien erodieren, wenn sie nicht zu einer tiefgreifenden Katharsis bereit sind", erklärt Kern. "Diese schlampigen Verhältnisse stecken Österreich tief in den Knochen, die Leute sehnen sich nach einer No-Bullshit-Politk." Dass es zu einer Anklage gegen Kurz kommen wird, steht für Kern außer Frage.

