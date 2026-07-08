Ausstellungs GmbH Tarmstedt

Tarmstedter Ausstellung lockt mit attraktivem Vier-Tage-Programm für die ganze Familie

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Tarmstedt (ots)

Norddeutschlands größte Freilandausstellung startet am Freitag, 10. Juli 2026 und erwartet mehr als 100.000 Besucher

Zum 76. Mal heißt es: "Der Norden trifft sich in Tarmstedt" - die Traditionsveranstaltung verspricht wieder, der Sommer-Höhepunkt für die ganze Familie und für die norddeutsche Landwirtschaft zu werden. Auf einer Fläche von rund 180.000 m² erwarten die 750 Aussteller der größten Freilandausstellung Norddeutschlands auch in diesem Jahr mehr als 100.000 Besucher. Im Jubiläumsjahr 2025 kamen sogar 118.800 Besucher in den Ausstellungsort vor den Toren Bremens.

"Die Tarmstedter Ausstellung verbindet Fachausstellung mit Familie und lebt von den Begegnungen und den Gesprächen. Als starke Plattform des ländlichen Raums kommen in Tarmstedt Unternehmen, Fachleute und Familien zusammen - es werden Impulse für die Zukunft gesetzt", stellen die Ausstellungsgeschäftsführer Hermann Cordes und Oliver Moje die Stärken ihrer Veranstaltung heraus. Zum Fachprogramm der "TarmsTalk"-Runden gehören an den vier Tagen 17 Gesprächsrunden, die eine praxisnahe Bühne für den fachlichen Austausch bieten.

Die Veranstalter versprechen auch in diesem Jahr ein attraktives Vier-Tage-Programm für Jung und Alt, für Fachbesucher wie auch für Besucher aus dem ländlichen und städtischen Raum: "Die Tarmstedter Ausstellung ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Neben abwechslungsreichen Programmpunkten finden Besucher hier zahlreiche Ideen, Impulse und Produkte für Haus, Garten, Renovierung, Freizeit, erneuerbare Energien, Pferdehaltung und natürlich für Landwirtschaft und Landtechnik."

Eröffnungsfeier mit hochkarätigen Talkrunden

Traditionell startet die Ausstellung am Freitagvormittag mit der offiziellen Eröffnungsfeier im Festzelt, zu der rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Verbänden aus ganz Niedersachsen und Bremen erwartet werden. Das Leitthema der Eröffnung ist in diesem Jahr "Macherinnen und Unternehmerinnen im ländlichen Raum". Darauf bezieht sich auch der "Eröffnungstalk" mit Stefanie Sabet, Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes.

Moderiert wird die Eröffnungsfeier erstmals von der Landwirtin und Podcasterin Maja Mogwitz, vielen auch bekannt vom NDR-Podcast "63 Hektar".

Weitere Talkrunden drehen sich um "Resilienz im ländlichen Raum" mit den Landtagsabgeordneten Karin Logemann (SPD), Eva Viehoff (Die Grünen) und Marco Mohrmann (CDU). Daran schließt sich eine Talkrunde zum Thema "Starke Institutionen" an, in welcher Elisabeth Brunkhorst, Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbandes, Isabelle Pröstler als Landesvorsitzende der Niedersächsischen Landjugend und Vivien Ortmann, Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft der Land- und Ernährungswirtschaft Niedersachsen zu Wort kommen.

In der Runde "Leistungsstarke UnternehmerInnen im ländlichen Raum" sind die Landwirtin Saskia Blümel, Geschäftsführerin von "Blümels Café & Hofladen & Weihnachtsbäume", der Landwirt Jürgen Brüning, Betriebsleiter des Kartoffelbetriebes "Worpsweder Perle" und Stefan Heins, Geschäftsführer der Firma Biogas Service Tarmstedt dabei.

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung dann durch ihren Schirmherr Marco Prietz, Landrat des Landkreises Rotenburg/Wümme, der gleichzeitig auch Präsident des Niedersächsischen Landkreistages ist. Anschließend werden die Teilnehmer der Talkrunden beim traditionellen Eröffnungsrundgang der Messeleitung dabei sein

Öffnungszeiten und Tickets

Die Tarmstedter Ausstellung findet vom 10. bis zum 13. Juli 2026 statt und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der Website www.tarmstedter-ausstellung.de finden Interessierte alle aktuellen Informationen zur Veranstaltung und die Terminhinweise für das TarmsTalk-Programm sowie für die Show-Programme.

Dort können Besucher auch den digitalen Geländeplan mit Ausstellerliste nutzen, um sich optimal zu orientieren. Zusätzlich bietet die Website einen bequemen Online-Ticketshop, über den das Ticket im Voraus erworben und zu Hause ausgedruckt werden kann. Für Kurzentschlossene besteht jedoch auch die Möglichkeit, Eintrittskarten direkt an der Tageskasse vor Ort zu erwerben.

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