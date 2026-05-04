Gemeinnützige Hertie-Stiftung

16 deutsche Stiftungen setzen ein Zeichen für digitale Souveränität und Meinungsfreiheit: Initiatorenkreis startet eigenen Mastodon-Server "stiftungen.social" im dezentralen sozialen Netzwerk

Frankfurt/Main (ots)

Insgesamt 16 Stiftungen starten anlässlich des Tags der Pressefreiheit heute auf dem Mastodon-Server "stiftungen.social - Eine demokratische Instanz". Damit engagieren sie sich für eine offene Informationsinfrastruktur in der digitalen Kommunikation, die frei von Algorithmen ist und auf einer europäischen Open-Source-Technologie basiert. Die Stiftungen verfolgen mit dem neuen Server die sogenannte "Plus 1-Strategie", um sich in der Social-Media-Kommunikation unabhängiger von großen chinesischen oder US-Techplattformen wie Instagram, Youtube oder TikTok zu machen.

Der Server "stiftungen.social" wurde eingerichtet von: Rudolf Augstein Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Joachim Herz Stiftung, VolkswagenStiftung sowie ZEIT STIFTUNG BUCERIUS. Der Stiftungs-Server auf Mastodon wurde von der gemeinnützigen Organisation Save Social - Networks For Democracy gemeinsam mit den initiierenden Stiftungen entwickelt und umgesetzt.

Zudem starten ab 4. Mai die Allianz Foundation, Bertelsmann Stiftung, Deutsche Nationalstiftung, Karg-Stiftung, Körber-Stiftung, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Michael Otto Foundation for Sustainability, Schöpflin Stiftung, taz panterstiftung und Carl-Zeiss-Stiftung auf "stiftungen.social".

"In den Netzwerken US-amerikanischer und chinesischer Konzerne nehmen Hass, Hetze und Desinformation massiv zu. Die Plattformen entziehen sich zudem ihrer Verantwortung und einer Regulierung. Dadurch wird das Vertrauen in Informationen untergraben und gesellschaftliche Debatten werden durch Algorithmen verzerrt. Mit 'stiftungen.social' setzen wir ein deutliches Zeichen für unabhängige soziale Netzwerke und stärken neue unabhängige digitale Räume", begründet der Initiatorenkreis sein neues Engagement.

Im Rahmen des 2MR-Festivals, das heute in der Bucerius Law School in Hamburg demokratiestärkende soziale Medien in den Mittelpunkt stellt, wird das Projekt erstmals vorgestellt. Die beteiligten Stiftungen werden im Laufe des Tages zudem ihre ersten Beiträge unter #neuhier auf Mastodon posten. Über diesen Link (Verlinkung: https://fedidevs.com/s/OTk3/) finden sich alle Accounts auf "stiftungen.social".

"Es ist ein wichtiges Signal, dass große deutsche Stiftungen einen eigenen Mastodon-Server starten", sagt Felix Hlatky, Direktor von Mastodon. "Sie beteiligen sich damit aktiv am Aufbau und am Betrieb einer unabhängigen Informationsinfrastruktur, die unsere Demokratien dringend benötigen. Wir freuen uns sehr darüber, dass die starken Inhalte der Stiftungen künftig das weltweite Mastodon-Netzwerk bereichern."

"stiftungen.social" ist die neue Heimat der Stiftungen im Netzwerk Mastodon. Die beteiligten Stiftungen können über die Plattform mit rund 15 Millionen Nutzenden weltweit über ihre Arbeit kommunizieren. "stiftungen.social" steht dabei als Absenderadresse für die Qualität und Authentizität der Botschaften und ist gleichzeitig Anlaufstelle für den Dialog mit einer wachsenden Community. Der Server ist offen für weitere Stiftungen, die auf dem Boden der demokratischen Grundordnung im deutschsprachigen Raum aktiv sind.

Mastodon ist ein dezentrales soziales Netzwerk, das Menschen über unabhängige, miteinander verbundene Server vernetzt. Es ermöglicht das Teilen von kurzen Beiträgen, Diskussionen und Medien in einer offenen und vielfältigen digitalen Öffentlichkeit. Durch seine dezentrale Struktur aus vielen miteinander verbundenen Servern stärkt Mastodon digitale Souveränität, Gemeinschaften und eine selbstbestimmte Online-Kommunikation.

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