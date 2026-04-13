Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Business Council for Democracy: Freistellungen, betriebliche Unterstützung und finanzielle Anreize - so stärken Unternehmen Ehrenamt

Berlin (ots)

Für ein ehrenamtliches Engagement gibt es viele Möglichkeiten. Im Berufsalltag scheitert es jedoch oft an Zeitmangel oder fehlender Unterstützung durch den Arbeitgeber. Wie es auch anders geht, zeigt ein neuer Ratgeber des Business Council for Democracy (BC4D) anhand von elf Praxisbeispielen aus ganz Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Phineo gAG hat das BC4D-Team anlässlich des Ehrentags unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten am 23. Mai 2026 Beispiele gesammelt, wie Unternehmen das freiwillige Engagement ihrer Mitarbeitenden konkret fördern können - etwa durch Freistellungen, finanzielle Unterstützung oder betriebliche Infrastruktur.

Ergänzt wird der Ratgeber durch eine vom BC4D in Auftrag gegebene Umfrage zum Thema "Unternehmen und Ehrenamt". Das Umfrageinstitut Civey hat vom 12.02. bis 10.03.2026 rund 2.500 Erwerbstätige in Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitenden online befragt sowie in dieser Betriebsgröße je 1.000 Erwerbstätige, die sich ehrenamtlich bzw. nicht ehrenamtlich engagieren sowie 1.000 Erwerbstätige mit Führungsverantwortung für mehr als 10 Mitarbeitende.

Die Umfrage zeigt, dass für Berufstätige vor allem Zeitmangel und wenig flexible Arbeitszeiten eine Hürde für ehrenamtliches Engagement darstellen. Zu den Gruppen mit der höchsten Bereitschaft, sich zu engagieren, gehören Familien mit Kindern und Menschen mit hoher Affinität zu demokratischen Parteien.

Der BC4D ist ein Projekt der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung und des Institute for Strategic Dialogue, das gemeinsam mit Unternehmen demokratische Werte und verantwortliches Handeln in der Arbeitswelt stärkt.

Für alle, die mehr wissen möchten:

Am Dienstag, 14.4. um 13.00 Uhr werden im BC4D Digital Talk "Unternehmen stärken Ehrenamt" die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt und Christiane Fleiter (Pfizer) und Jörg Flügge (Batix) berichten aus der Unternehmenspraxis.

Anmeldung: BC4D Digital Talk: Unternehmen stärken Ehrenamt

Weitere Informationen: www.bc4d.org, Susanne Nasr | Kommunikation BC4D | Tel. 0157/30025269 | Nasrs@ghst.de

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