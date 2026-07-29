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Vor der nächsten Hitzewelle Ende Juli: Zum Monatsende bietet NORMA Grillgut um bis zu 20 Prozent günstiger an

Bratwurst, Grillkäse, Berner Würstel und Grillkohle

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Fürth (ots)

Die Temperaturen steigen wieder und die Preise fallen im Gegenzug deutlich! Bei NORMA wird ab sofort und dauerhaft das Grillgut günstiger. Der Discounter senkt die Preise auf Bratwürste, Grillkäse, Berner Würstel, Grillkohle und Co. um bis zu 20 Prozent - eine tolle Bescherung zum Monatsende für alle Kundinnen und Kunden, die jetzt das nächste Grillfest planen. Dieses Timing ist einfach perfekt für Verbraucherinnen und Verbraucher: Ein Blick aufs Thermometer zeigt, dass der Beginn der Sommerferien besonders heiß wird. Wer in den kommenden Tagen also am Grill steht, kauft jetzt bei NORMA besonders günstig ein. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

GUT BARTENHOF Bratwurst Merguez 360 g Bislang: 5,49 EUR Jetzt: 4,99 EUR GUT BARTENHOF Grillbauch gewürzt 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR GUT BARTENHOF Schweinebauch natur / gewürzt 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR GUT LANGENHOF Putensteaks mariniert 550 g Bislang: 5,79 EUR Jetzt: 5,49 EUR LECKERROM Grilltaler Grillkäse 280 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR RADATZ Mini Berner / Berner Würstel 250 g / 300 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,29 EUR GREISINGER Mini Berner / Berner Würstel 250 g / 300 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,29 EUR FLAMMENCO Grillkohle Briketts 3 kg Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,79 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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