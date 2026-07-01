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NORMA senkt Anfang Juli erneuet die Preise auf Kaffeeprodukte von RÖSTA, CAFFECIAO und BIO SONNE dauerhaft um weitere 14 Prozent

Pads, Bohnen und Pulver reduziert

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Nürnberg (ots)

Zum zweiten Mal in wenigen Wochen senkt der Lebensmittel-Discounter NORMA die Preise auf viele beliebte Kaffeeprodukte: Erst im Mai wurden Pads, Bohnen und Pulver um bis zu 50 Cent günstiger - jetzt legt der fränkische Lebensmittelhändler noch einmal nach und zwar um bis zu 14 Prozent. Damit sparen Kundinnen und Kunden auf einen Schlag bis zu einem Euro pro Packung. Bestes Beispiel ist die Premium-Auslese von RÖSTA, die jetzt nur noch 5,99 Euro kostet, statt zuvor 6,99 Euro. Aber auch im Sortiment von CAFFECIAO und BIO SONNE finden Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt dauerhaft günstigere Kaffeeangebote. Einfach zugreifen und aufbrühen! Mit der aktuellen Preissenkung zeigt NORMA erneut, dass es seine Versprechen hält: Denn "Mehr fürs Geld" bietet nur der fränkische Discounter und gibt erneut alle Preisvorteile auf dem Markt direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RÖSTA Fein & Mild 500 g Bislang: 5,79 EUR Jetzt: 5,49 EUR RÖSTA Entkoffeiniert 500 g Bislang: 5,79 EUR Jetzt: 5,49 EUR RÖSTA Premium-Auslese 500 g Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 5,99 EUR RÖSTA Gold 500 g Bislang: 5,79 EUR Jetzt: 5,49 EUR RÖSTA Classic 500 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,49 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g Bislang: 11,49 EUR Jetzt: 10,99 EUR CAFFECIAO Kaffeekapseln für Nespresso 104 g Bislang: 4,19 EUR Jetzt: 3,99 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Strong 280 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR CAFFECIAO Caffè Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g Bislang: 10,49 EUR Jetzt: 9,99 EUR CAFFECIAO Caffè Crema / Crema Dolce 1.000 g Bislang: 11,49 EUR Jetzt: 10,99 EUR BIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1.000 g Bislang: 14,45 EUR Jetzt: 13,95 EUR BIO SONNE Bio-Röstkaffee 500 g Bislang: 7,59 EUR Jetzt: 7,29 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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