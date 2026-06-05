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15 Jahre Partnerschaft für Nachhaltigkeit: NORMA und Fairtrade Deutschland feiern gemeinsames Jubiläum

Mit NORMA für bessere Lebensbedingungen von Millionen von Menschen

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Fürth (ots)

NORMA und Fairtrade feiern 15 Jahre Partnerschaft und blicken auf eine Erfolgsbilanz zurück, die es in sich hat. Im Mai 2011 startete der fränkische Lebensmittel-Discounter die Zusammenarbeit mit dem Fairtrade Deutschland e.V. und sorgt seither dafür, "die Vision einer gerechteren Welt im Handel weiter voranzutreiben." So erklärt Benjamin Drösel, geschäftsführender Vorstand Marketing & Vertrieb bei Fairtrade Deutschland, das Ziel der Zusammenarbeit und ergänzt, die Partnerschaft habe "nicht nur zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Millionen von Menschen im globalen Süden beigetragen, sondern auch das Vertrauen in den fairen Handel gestärkt."

Strenge Richtlinien für eine bessere Welt

Bei NORMA wird streng darauf geachtet, dass Fairtrade nicht nur auf den Produkten steht, sondern auch in den Zutaten und Wertschöpfungsketten drinsteckt. Ein gutes Beispiel ist der Kakao, der unter anderem im beliebten Oster- oder Weihnachtssortiment zum Einsatz kommt. Dieser trägt überwiegend das Fairtrade-Siegel und kann daher von den Kundinnen und Kunden mit besonders gutem Gewissen genossen werden. Gleiches gilt aber auch für viele Müsliartikel, süße Gebäcke, Rosen oder auch Bananen aus dem NORMA-Sortiment. In den vergangenen Jahren standen den Verbraucherinnen und Verbrauchern beim fränkischen Lebensmittel-Händler im Durchschnitt insgesamt 150 Fairtrade-zertifizierte Produkte zur Auswahl.

NORMA geht in der Partnerschaft jedoch auch noch weiter und bringt das Fairtrade-Engagement auch in die internen Prozesse ein: Die nachhaltigen Textilien, die die Mitarbeitenden des Discounters in den Filialen und Niederlassungen tragen, wurden seit 2020 schrittweise umgestellt. Seitdem tragen die Kolleginnen und Kollegen T-Shirts, Jacken und weitere Kleidungsstücke aus Bio-Baumwolle mit dem entsprechenden Fairtrade-Nachhaltigkeitssiegel.

"Für uns ist Fairtrade mehr als ein Label - es ist eine Haltung und ein Selbstanspruch. Wir sind stolz auf diese lange Partnerschaft und werden auch in Zukunft unseren Teil dazu beitragen, den Handel fair und transparent zu machen. Auf diesen Weg nehmen wir unsere Kundinnen und Kunden, aber auch unsere Mitarbeitenden, gerne mit und zeigen ihnen, wie wichtig der Einsatz jedes Einzelnen ist, um dauerhaft mehr Gerechtigkeit zu erreichen", erklärt Christian Sitzmann, Mitglied der NORMA-Geschäftsleitung und Verantwortlicher für Corporate Responsibility.

Gemeinsam Fairness vorantreiben

Fairtrade ist ein weltweit anerkanntes Sozialzertifizierungssystem, bei dem die Menschen in den Anbauländern im Fokus stehen. Die Organisation setzt sich für faire Arbeitsbedingungen, Frauenförderung und Klimaschutz ein. Auch die Einhaltung von Mindestpreisen, das Verbot von Kinderarbeit, Arbeitsschutzmaßnahmen sowie Prämien für Gemeinschaftsprojekte sind feste Bestandteile dieses Standards. Zudem fördert Fairtrade aktiv den Umweltschutz, etwa durch den Ausbau des ökologischen Landbaus und die Unterstützung von Klimaschutzprojekten, die langfristig sowohl den

Menschen als auch der Natur zugutekommen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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