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Günstig, flexibel und ausgezeichnet: NORMA Connect startet Prepaid-Jahrespakete mit großem Datenvolumen und bester Netzqualität

Bis zu 250 GB ohne Vertragsbindung

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Fürth (ots)

Einmal zahlen, Haken dran: Mit den neuen Jahrespaketen macht NORMA Connect Mobilfunk jetzt noch entspannter. Wer keine Lust auf monatliche Tarif-Sorgen hat, bekommt vom fränkischen Discounter jetzt ein Paket fürs ganze Jahr - mit viel Datenvolumen, 5G-Speed und voller Kostenkontrolle. Je nach Bedarf gibt es das Jahrespaket S 60 GB oder gleich satte 250 GB im Jahrespaket M. Ganz nach dem NORMA-Motto "Mehr fürs Geld" gibt es das Jahrespaket zu Preisen, die besonders für preisbewusste Mobilfunknutzerinnen und -nutzer attraktiv sind.

Einmal zahlen, ein Jahr lang mobil bleiben

Wer beim Mobilfunk gerne langfristig plant, aber flexibel bleiben möchte, hat bei NORMA Connect ab sofort zwei Jahrespakete zur Auswahl. Das Jahrespaket S bietet 60 GB Datenvolumen für nur 69,99 Euro (pro Monat gerade einmal 5,83 Euro) und ist ideal für alle, die regelmäßig online sind, chatten, surfen, navigieren oder unterwegs Musik hören. Wer deutlich mehr Daten braucht, greift zum Jahrespaket M mit 250 GB Datenvolumen für nur 99,99 Euro (8,33 Euro pro Monat) - perfekt für alle, die viel streamen oder auch unterwegs häufiger online arbeiten. Beide Jahrespakete enthalten eine Flatrate für Telefonie und SMS und nutzen schnellen 5G-Speed im besten Netz. Damit sind NORMA-Kundinnen und -Kunden im Alltag zuverlässig verbunden - ob zu Hause, unterwegs oder auf Reisen.

Gerade für alle, die ihre Mobilfunkkosten gern im Blick behalten, sind die neuen Jahrespakete eine einfache Lösung. Einmal zahlen, zwölf Monate nutzen und dabei flexibel bleiben - ganz ohne Vertragsbindung. So verbindet NORMA Connect den Komfort eines Jahrestarifs mit der Freiheit eines Prepaid-Angebots.

Die besten Prepaid-Tarife gibt's bei NORMA!

NORMA Connect steht für einfache Mobilfunktarife zu fairen Preisen und kommt damit bei den Kundinnen und Kunden gut an. Das zeigt auch die aktuelle CHIP-Bewertung: Der monatlich buchbare Prepaid-Tarif "Smart S" wurde zuletzt mit der Gesamtwertung "sehr gut" ausgezeichnet. Die neuen Jahrespakete passen perfekt dazu: klare Konditionen, starke Leistung und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich sehen lassen kann. Die neuen Pakete sind ab sofort in allen NORMA-Filialen und auf www.norma-connect.de erhältlich.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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