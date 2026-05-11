NORMA

RÖSTA, CAFFECIAO und BIO SONNE: NORMA senkt Mitte Mai die Preise auf Kaffeeprodukte um bis zu 50 Cent

Bohnen, Pads und Pulver dauerhaft reduziert

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Augen auf, Kaffee brühen und ganz entspannt durchatmen! Bei NORMA starten Kundinnen und Kunden jetzt noch entspannter in den Tag. Denn ab sofort sind beim Discounter gleich 14 Kaffeeprodukte auf einmal und dauerhaft im Preis gesenkt. Das größte Sparpotenzial - insgesamt 50 Cent pro Packung - gibt es beim Caffè Gustoso / Crema Gustoso von CAFFECIAO in der 1.000-Gramm-Packung. Aber auch bei den Kaffeepads, den klassischen Bohnen oder Pulverkaffee von RÖSTA und BIO SONNE fallen die Preise um 20 bis 50 Cent. Kaffeeliebhaber kommen also direkt zum Wochenstart beim fränkischen Lebensmittel-Händler voll auf ihre Kosten. Während zuletzt die Butter bei NORMA deutlich reduziert wurde, legt der Discounter jetzt beim Kaffee nach und beweist damit, dass er gerade die Lebensmittel des täglichen Gebrauchs zu besonders fairen Preisen anbietet. Jede Preisentwicklung auf den Märkten wird dazu direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RÖSTA Fein & Mild 500 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,79 EUR RÖSTA Entkoffeiniert 500 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,79 EUR RÖSTA Gold 500 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,79 EUR RÖSTA Classic 500 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR BIO SONNE Bio-Röstkaffee 500 g Bislang: 7,79 EUR Jetzt: 7,59 EUR BIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1.000 g Bislang: 14,95 EUR Jetzt: 14,45 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 g Bislang: 5,19 EUR Jetzt: 4,99 EUR CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g Bislang: 11,99 EUR Jetzt: 11,49 EUR CAFFECIAO Kaffeekapseln für Nespresso 104 g Bislang: 4,29 EUR Jetzt: 4,19 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 g Bislang: 5,19 EUR Jetzt: 4,99 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Strong 280 g Bislang: 5,19 EUR Jetzt: 4,99 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 g Bislang: 5,19 EUR Jetzt: 4,99 EUR CAFFECIAO Caffè Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g Bislang: 10,99 EUR Jetzt: 10,49 EUR CAFFECIAO Caffè Crema / Crema Gold 1.000 g Bislang: 11,99 EUR Jetzt: 11,49 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell