NORMA

ÖKO-TEST 05/2026 zeichnet ERNTEKRONE Buttergemüse von NORMA aus

TK-Gemüse aus (Bio-)Supermärkten und Discountern im Vergleich

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Fürth (ots)

Schnell zubereitet, vielseitig kombinierbar und immer eine gute Wahl für ein schnelles Gericht: Tiefkühlgemüse ist aus dem Alltag vieler Haushalte nicht mehr wegzudenken. Die aktuelle Ausgabe von ÖKO-TEST bestätigt nun: Beim fränkischen Lebensmittel-Discounter NORMA können Kundinnen und Kunden auch beim Tiefkühlgemüse auf verlässliche Qualität setzen. Das ERNTEKRONE Buttergemüse schneidet im Test mit der Bewertung "gut" ab - und das zu einem besonders attraktiven Preis.

Alltagstauglich, qualitativ hochwertig und preislich attraktiv

Für den aktuellen Test hat das Expertenteam von ÖKO-TEST insgesamt 18 Tiefkühl-Buttergemüse-Produkte aus (Bio-)Supermärkten und Discountern genauer unter die Lupe genommen - von Inhaltsstoffen über Qualität bis hin zur allgemeinen Zusammensetzung. Das Ergebnis für NORMA kann sich dabei absolut sehen lassen: Denn das ERNTEKRONE Buttergemüse aus Erbsen, Karotten, Blumenkohl und Mais hat eine "gute" Bewertung erhalten. Mit sechs Prozent Butteranteil ist das Gemüse garantiert cremig und geschmacksintensiv. Hinzu kommt, dass die Gemüseanteile garantiert aus europäischer Herstellung sind. Ein weiteres Highlight ist dabei der Preis: Mit nur 1,09 Euro pro 300 Gramm gehört die Mischung des fränkischen Lebensmittel-Discounters zu den besonders preisattraktiven Angeboten für alle, die bewusst einkaufen und dabei nicht auf Qualität verzichten möchten.

Dass Tiefkühl-Buttergemüse so beliebt ist, überrascht dabei nicht: Die klassische Mischung bringt nicht nur Farbe auf den Teller, sondern lässt sich auch flexibel in die Alltagsküche integrieren - ob als schnelle Beilage, in Aufläufen oder als Basis für kreative Gerichte. Gleichzeitig zeigt der Blick in die ÖKO-TEST-Studie, wie praktisch diese Produkte sind. Das Gemüse wird direkt nach der Ernte verarbeitet und tiefgekühlt, bleibt dadurch lange haltbar und ist jederzeit ohne großen Aufwand einsatzbereit - perfekt für alle, die sich ausgewogen ernähren möchten, aber wenig Zeit haben. Mit dem ERNTEKRONE Buttergemüse zeigt NORMA einmal mehr, wie sich Alltagstauglichkeit, verlässliche Qualität und ein attraktiver Preis ganz selbstverständlich verbinden lassen. Oder anders gesagt: Hier steckt "mehr fürs Geld" drin.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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