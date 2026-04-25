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LANDFEIN Butter bei NORMA ab sofort gut 11 Prozent billiger - so kann das letzte April-Wochenende starten

Auf den Discounter aus Franken ist weiterhin Verlass

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Fürth (ots)

Goldgelb und günstig - die Markenbutter von NORMA macht's wieder einmal vor. Passend zum Wochenende, wenn das Familienfrühstück ansteht oder beispielsweise in Ruhe gebacken werden kann, senkt der fränkische Lebensmittel-Discounter die Preise auf die Butter der Eigenmarke LANDFEIN um gut elf Prozent. Damit kosten die Deutsche Markenbutter, die Süßrahmbutter und Die Streichbare jeweils in der 250-Gramm-Packung ab sofort nur noch 1,05 Euro - statt zuvor 1,19 Euro. Kundinnen und Kunden sparen also pro Stück 14 Cent. NORMA unterstreicht mit der aktuellen Preissenkung, dass die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher an oberster Stelle stehen. Für sie stets die besten Qualitätsprodukte zu einzigartig fairen Preisen anbieten zu können, ist das Ziel des Discounters, das im Motto "Mehr fürs Geld" festgeschrieben ist. Ab sofort bekommen Kundinnen und Kunden von NORMA neben zahlreichen weiteren dauerhaft reduzierten Produkten also auch bei der Butter mehr für ihr Geld. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 1,05 EUR LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 1,05 EUR LANDFEIN Die Streichbare 250 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 1,05 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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