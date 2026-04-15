NORMA

Zweite große Preissenkung im April: NORMA senkt ab sofort die Preise auf Schokolade und Käse um bis zu 16 Prozent

Mit LECKERROM, CREMISEE, EXCELSIOR süßer und herzhafter Genuss

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Fürth (ots)

NORMA senkt ab sofort die Preise auf zahlreiche Produkte aus dem Käse- und Schokoladensortiment. Jetzt ist also auch der süße Zahn ein NORMA-Fan: Denn beim Lebensmittel-Discounter sind ab heute eine Vielzahl an Schoko-Produkten günstiger zu haben: Neben der Edel-Sahne Schokolade der Eigenmarke EXCELSIOR finden Schokoladen-Liebhaber beispielsweise auch Maxi-Nuss Schokolade und Alpenvollmilch Schokolade zu besonders attraktiven Preisen. Insgesamt lassen sich beim Einkauf so schnell bis zu elf Prozent sparen. Wer es eher herzhaft mag, kommt hingegen beim Käse auf seine Kosten: Hier fallen die Preise sogar um bis zu 16 Prozent - beim CREMISÉE Limburger original bayerischer in der 200-Gramm-Packung zahlen Kundinnen und Kunden ab sofort nur noch 1,99 Euro, statt zuvor 2,29 Euro. NORMA weiß also, was seinen Kundinnen und Kunden schmeckt: faire Preise, gute Qualität und auch mal eine kleine süße oder zart cremige Versuchung.

Die zweite Preissenkung alleine im April zeigt, dass NORMA immer dort günstige Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs anbietet, wo es die Verbraucherinnen und Verbraucher gerade am dringendsten brauchen. In diesem Jahr wurden neben Hygiene- und Haushaltsartikeln auch schon Backzutaten, Kekse, Tomatenmark und Joghurts sowie mehr als 150 weitere Produkte reduziert. Immer im Sinne der Kundinnen und Kunden aber auch des Unternehmensmottos "Mehr fürs Geld".

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT Gefüllte Tafel 190 g / 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR EXCELSIOR Maxi-Nuss Schokolade 100 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR EXCELSIOR Schokoladen Vielfalt 100 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR EXCELSIOR Edel-Sahne Schokolade 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR EXCELSIOR Haselnuss Schokolade 100 g Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,79 EUR EXCELSIOR Zartbitter Schokolade 100 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR EXCELSIOR Alpenvollmilch Schokolade 100 g Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,79 EUR EXCELSIOR Edel-Nuss Schokolade 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR CREMISÉE Limburger orig. bayerisch 200 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR CREMISÉE Brie 200 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR LECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,49 EUR LECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR LECKERROM Dänische Käsespezialitäten 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,29 EUR CREMISÉE Hirtenkäse griechischer Art 250 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,49 EUR VILLA GUSTO Burata 230 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR ÖMÜR Hirtenkäse 1.000 g Bislang: 7,29 EUR Jetzt: 6,99 EUR CREMISÉE Camembert 125 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR

CREMISÉE Frischkäse-Becher 200 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR LECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR LECKERROM Schmelzkäse 200 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR CREMISÉE Weichkäse oval 200 g Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,79 EUR COBURGER Bayerischer Weichkäse 150 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR TRENTIN Grana Padano 200 g Bislang: 4,25 EUR Jetzt: 3,99 EUR LECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,49 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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