NORMA

Ausgezeichnet in den Tag starten: NORMA erhält "sehr gut"-Bewertung im ÖKO-TEST für das Knuspermüsli von BIO SONNE

Top-Testergebnis in der Aprilausgabe für Lebensmittel-Discounter

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Guter Start in den Tag und der Rest läuft wie von selbst: Mit einem knusprigen Müsli am Morgen sind Kundinnen und Kunden vom Lebensmittel-Discounter NORMA bestens ausgestattet - davon sind auch Expertinnen und Experten überzeugt. Die aktuelle Ausgabe von ÖKO-TEST (04/2026) zeichnet den Lebensmittel-Discounter aus - mit einem Top-Ergebnis "sehr gut"! Das Knuspermüsli der Eigenmarke BIO SONNE überzeugt mit Bestnote zu den gewohnt günstigen Preisen, für die NORMA bekanntermaßen steht.

Bio-Knuspermüsli von NORMA gehört zu den Besten!

Für die aktuelle Ausgabe hat das Team von ÖKO-TEST 38 Knuspermüslis aus (Bio-)Supermärkten, Discountern und Drogerien untersucht - mit besonderem Fokus auf den Gehalt an Acrylamid, einem Stoff, der beim Rösten entstehen kann. NORMA mischt hier ganz vorne mit: Das Bio-Crunchy-Müsli Hafer von BIO SONNE erfüllt die strengen Anforderungen problemlos und wird mit "sehr gut" bewertet. Besonders stark: Mit einem Preis von nur 2,99 Euro pro 500 Gramm gehört der Frühstück-Crunch zu den günstigsten Bio-Knuspermüslis im Test und steht damit deutlich teureren Produkten von bis zu rund acht Euro in nichts nach.

Das starke Ergebnis der aktuellen ÖKO-TEST-Ausgabe unterstreicht einmal mehr den Anspruch von NORMA: gute Produkte zu dauerhaft günstigen Preisen. Kundinnen und Kunden können sich dabei auf eine Qualität verlassen, die nicht nur im Alltag überzeugt, sondern auch in unabhängigen Tests regelmäßig bestätigt wird.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell