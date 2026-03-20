NORMA

Zweite Preissenkung in nur einer Woche: NORMA reduziert zum Frühlingsanfang Süßwaren um bis zu 10 Prozent

GOLDBLUME Donuts, DELICIA Butterkekse und Schoko-Waffeln

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Nürnberg (ots)

Schmeckt, macht glücklich und ist günstig! NORMA legt kurz vor dem Wochenende noch einmal nach und senkt die Preise auf süße Leckereien im Discount-Regal. Genauer gesagt, geht es um Schoko-Waffelhörnchen, Donuts und Butterkekse der Eigenmarken DELICIA und GOLDBLUME, die ab sofort und dauerhaft zehn Prozent günstiger werden. Kundinnen und Kunden sparen damit bis zu 30 Cent pro Packung bei den Schoko-Waffeln, die bislang 2,89 Euro gekostet haben und jetzt für 2,59 Euro angeboten werden.

Mit der erneuten Preissenkung zeigt NORMA, dass wirklich konsequent alle Preisvorteile an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Denn: In Summe wurden alleine in diesem Jahr weit über 100 Lebensmittel dauerhaft günstiger gemacht. Das bedeutet für Kundinnen und Kunden des fränkischen Discounters bei jedem Einkauf besonders große Sparpotenziale.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

DELICIA Schoko-Waffelhörnchen 125 Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR DELICIA Schoko-Waffeln 175 g Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,59 EUR DELICIA Butterkeks 400 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR GOLDBLUME Donuts 53 g / 55 g Bislang: 0,59 EUR Jetzt: 0,55 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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