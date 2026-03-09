NORMA

Kaffeegenuss mit RÖSTA und CAFFECIAO von NORMA ab März deutlich günstiger

Pads und Pulver zum Start in den Tag

Frisch gebrüht und wohltuend: Für viele Menschen gehört ein guter Kaffee einfach zum Start in den Tag! Bei NORMA finden Kundinnen und Kunden ab sofort viele verschiedene Kaffeeprodukte dauerhaft günstiger im Sortiment - denn der Discounter senkt die Preise jetzt um bis zu neun Prozent. Der RÖSTA Classic Röstkaffee in der 500-Gramm-Packung ist eines der beliebtesten Produkte bei NORMA und kostet ab sofort nur noch 4,99 Euro statt zuvor 5,49 Euro. Das meiste Geld auf einen Schlag sparen Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem bei den Kaffees von CAFFECIAO. Die unterschiedlichen Kombinationen aus Caffè Gustoso und Crema Gustoso kosten insgesamt einen Euro weniger als zuvor. Mit der aktuellen Preissenkung setzt NORMA seinen Trend fort und bietet den Kundinnen und Kunden bereits die fünfzehnte Preisänderung allein in diesem Jahr an. Damit sparen alle Verbraucherinnen und Verbraucher beim fränkischen Lebensmittel-Discounter quer durch das Sortiment - neben dem Kaffee beispielsweise auch beim Wein, der Wurst, dem Fleisch oder Säften. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RÖSTA Gold 500 g Bislang: 6,49 EUR Jetzt: 5,99 EUR RÖSTA Classic Röstkaffee 500 g Bislang: 5,49 EUR Jetzt: 4,99 EUR RÖSTA Fein & Mild 500 g Bislang: 6,49 EUR Jetzt: 5,99 EUR RÖSTA Premium-Auslese 100 % Arabica 500 g Bislang: 7,59 EUR Jetzt: 6,99 EUR RÖSTA Entkoffeiniert 500 g Bislang: 6,49 EUR Jetzt: 5,99 EUR CAFFECIAO 5x Caffe Crema / 3x Crema Gold 1 kg Bislang: 12,99 EUR Jetzt: 11,99 EUR CAFFECIAO 5x Espresso / 3x Espresso Intenso 1 kg Bislang: 12,99 EUR Jetzt: 11,99 EUR CAFFECIAO 4x Caffè Gustoso / 4x Crema Gustoso 1 kg Bislang: 11,99 EUR Jetzt: 10,99 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 g Bislang: 5,39 EUR Jetzt: 5,19 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Strong (Gold) 280 g Bislang: 5,39 EUR Jetzt: 5,19 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 g Bislang: 5,39 EUR Jetzt: 5,19 EUR CAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 g Bislang: 5,39 EUR Jetzt: 5,19 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

