NORMA

Doppelt ausgezeichnet: Salzstangen und Glasreiniger von NORMA in ÖKO-TEST 03/2026 mit Top-Ergebnissen bewertet

Lebensmittel-Discounter überzeugt auch 2026 auf ganzer Linie

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Starke Ergebnisse für NORMA! In der aktuellen Ausgabe von ÖKO-TEST darf sich NORMA gleich über zwei Top-Bewertungen freuen. Quer durch das Sortiment sichern sich zwei Eigenmarkenprodukte die Spitzennoten der Expertinnen und Experten. Die PFIFF Salzstangen werden mit "sehr gut" ausgezeichnet, der SAUBERMAX Glasreiniger erhält das Gesamturteil "gut". NORMA bietet verlässliche Produkte zu den besten Preisen. Genau das bestätigt das unabhängige Verbrauchermagazin ein weiteres Mal.

Beste Qualität! NORMA-Produkte enthalten besonders gute Inhaltsstoffe

In der März-Ausgabe nahm ÖKO-TEST insgesamt 19 Salzstangen aus (Bio-)Supermärkten und Discountern unter die Lupe. Die PFIFF Salzstangen überzeugten dabei auf ganzer Linie. Im Bereich Inhaltsstoffe vergaben die Expertinnen und Experten die Bestnote "sehr gut". Auch beim Preis punktet das Produkt: Mit 0,69 Euro pro 250 Gramm gehört es zu den günstigsten Angeboten im Testfeld. Unter dem Strich: ein "sehr gutes" Produkt und wieder einmal der Beweis, dass gute Qualität und ein fairer Preis durchaus zusammenpassen.

Auch im Haushaltsbereich konnte NORMA überzeugen: Denn neben den Snacks wurden auch 30 Glasreiniger aus (Bio-)Supermärkten, Discountern und Drogerien getestet. Der SAUBERMAX Glasreiniger sicherte sich mit einem Preis von 0,95 Euro pro Liter das Gesamturteil "gut". Laut ÖKO-TEST enthält die Rezeptur Top-Inhaltsstoffe und verzichtet komplett auf Kunststoffverbindungen. Streifenfrei und ohne Tropfenrückstände - so werden die Fenster wirklich sauber!

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell