Zum Dahinschmelzen: Fairtrade-Lidl-Schokolade überzeugt bei Stiftung Warentest

Fairglobe Bio Schokolade erhält Gesamtnote "Gut"

Wichtigsten Zutaten besitzen das Fairtrade-Siegel

Lidl-Schokolade eine der günstigsten unter den Testsiegern

Weihnachtszeit ist Schokozeit - denn gerade in der jetzt dunklen Jahreszeit, wenn die Kerzen brennen und es draußen schneit, schmeckt die süße Versuchung besonders gut. Ein ausgewogener Geschmack und faire Herstellung müssen sich dabei nicht ausschließen, wie nun die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest (12/2025) bestätigt. So erhält die "Fairglobe Bio Schokolade Vollmilch Kakaogehalt 32 %" eine "Gute" Bewertung (Note 2,1) und überzeugt mit ausgeprägter Süße, Cremigkeit und langsamem Schmelzen im Mund. Zudem kann die Schokolade, deren Kakao aus Ghana stammt, mit gutem Gewissen genossen werden, denn der enthaltene Kakao, Zucker und Vanille tragen das Nachhaltigkeitssiegel von Fairtrade. Mit einem Preis von 1,85 Euro pro 100 Gramm (Grundpreis: 18,50 Euro/ Kilogramm) ist die Lidl-Schokolade zudem eine der günstigsten unter den Testsiegern.

Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zu fairen Preisen.

*Zum Testzeitpunkt lag der Preis bei 2,19 Euro pro 100 Gramm (Grundpreis 21,90 Euro / Kilogramm) und wurde zwischenzeitlich reduziert.

