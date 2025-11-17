Lidl

Lidl reduziert die Preise für deutsche Kartoffeln

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl investiert in kurzzeitige Preissenkungen durch eigenen Margenverzicht, um Landwirte sofort zu unterstützen

Ab 24.11.: Für jeden verkauften Zehn-Kilogramm-Sack Kartoffeln fließen 20 Cent zusätzlich an die Landwirte

Ziel: Sofortige Entlastung der heimischen Landwirtschaft

Lidl setzt 2026 verstärkt auf deutsche Kartoffeln, um regionale Partner weiter zu stärken

Angesichts der aktuellen Überproduktion an Kartoffeln, stark sinkenden Erzeugerpreisen und vollen Lagern setzt Lidl in Deutschland ein Zeichen für die heimische Landwirtschaft. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln im Jahr 2023/24 bei 63,5 Kilogramm und damit höher als in den Jahren zuvor.[1] Dennoch bleiben derzeit viele Landwirte aufgrund einer Kartoffelschwemme auf ihrer Ernte sitzen.

Lidl in Deutschland senkt ab nächster Woche vorübergehend die Preise für alle deutschen Speisekartoffeln, um dazu beizutragen, dass Erzeugnisse aus deutschem Anbau schnell und flächendeckend ihren Weg zu den Kunden finden und so die Lager der Landwirte entlastet werden.

Drei Kilogramm deutsche Kartoffeln werden bereits ab 1,89 Euro erhältlich sein und auch Kartoffeln in Bio-Qualität werden günstiger: Die Bioland-zertifizierten deutschen Speisekartoffeln werden bereits für 1,99 Euro verfügbar sein. Darüber hinaus setzt Lidl in den kommenden Wochen auf eine prominente Platzierung von Kartoffeln in den Filialen, um die Absatzmenge gezielt zu erhöhen. Die Preissenkung wird durch einen bewussten Margenverzicht ermöglicht, um die Landwirte in Deutschland direkt zu unterstützen und den Absatz ihrer Ernte zu steigern. Zusätzlich stärkt Lidl gemeinsam mit seinen Verpackungspartnern die heimischen Betriebe mit einer besonderen Aktion: Ab dem 24. November gibt es Kartoffeln bis auf Weiteres auch in Zehn-Kilogramm-Säcken. Für jeden verkauften Sack werden zusätzlich 20 Cent an die jeweiligen Landwirte ausgezahlt, die an der Aktion beteiligt sind.

"Wir sehen das Problem der Überproduktion und die schwierige Lage der Landwirte. Für uns gehört es zur Verantwortung als regional verwurzelter Händler, in solchen Momenten unsere Partner konkret zu unterstützen. Deshalb haben wir umgehend reagiert und nutzen unseren direkten Zugang zum Kunden, um den Absatz der heimischen Ernte zu sichern", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Lidl bekennt sich bereits seit vielen Jahren klar zur deutschen Landwirtschaft. Obst und Gemüse werden, soweit saisonal möglich, aus deutscher Ernte bezogen und möglichst frisch angeboten. Insgesamt stammen über 1.000 Artikel im Jahresverlauf aus deutscher Produktion. Auch die enge Zusammenarbeit mit Bioland-Partnerbetrieben steht für Wertschätzung und Vertrauen in die heimische Erzeugung.

Aufgrund der sehr guten Ernte in Deutschland wird Lidl im Jahr 2026 nahezu ausschließlich Kartoffeln aus deutschem Anbau beziehen.

Diese Kartoffelsorten werden nächste Woche kurzzeitig günstiger angeboten:

Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 5 Kilogramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 0,60 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro

(Grundpreis: 0,60 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro Bioland Deutsche Speisekartoffeln, 2 Kilogramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,00 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro

(Grundpreis: 1,00 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro

(Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro Deutsche Speisekartoffeln, festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro

(Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro Deutsche Speisekartoffeln, mehlig kochend, 2 Kilogramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 0,65 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro

Auf Lidl Kochen finden Sie viele leckere Kartoffelrezepte, die Lust auf frische, regionale Kartoffeln machen.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

[1] Quelle: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Versorgungsbilanz Kartoffeln, Dezember 2024.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell