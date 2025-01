Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Guido Maria Kretschmer besucht die Familien im Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer besuchte ein paar Tage vor Heiligabend das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg, um allen Gästen eine Freude zu bereiten und gemeinsam mit ihnen den Weihnachtsbaum zu schmücken.

Es geht mit großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu und jedes Jahr freuen sich die erkrankten jungen Menschen, ihre An- und Zugehörigen sowie die Mitarbeitenden der Sternenbrücke ganz besonders auf das gemeinsame Schmücken des Tannenbaums. In diesem Jahr wurde dem Weihnachtszauber eine ganz besondere Krone aufgesetzt, denn Guido Maria Kretschmer und sein Mann Frank Mutters überraschten die Familien, um der geliebten Tradition - mit selbstgebackenen Keksen im Gepäck - beizuwohnen.

Während seines Aufenthalts im Kinderhospiz nahm sich Guido Maria Kretschmer viel Zeit, um mit den Kindern und ihren Familien zu sprechen, ihnen zuzuhören und sie kennenzulernen. Seine herzliche Art und sein offenes Ohr bescherten den Gästen Augenblicke voller Freude.

Er selbst zeigte sich tief beeindruckt von der liebevollen Betreuung und den vielfältigen Angeboten, die das Hospiz den Familien bietet. "Ich finde, dass dieses Haus ein ganz besonderes ist. Ich habe hier gesehen, dass Solidarität und Unterstützung etwas sehr Wichtiges sind, und wenn Krankheit und schwierige Momente im Leben kommen, das man Partner braucht, die einen an die Hand nehmen. Und hier habe ich ganz viele Menschen erleben und kennenlernen dürfen, die perfekt 'halten' und mich schwer beeindruckt haben - und dafür möchte ich Danke sagen. Dieser Besuch wird mein Weihnachtsfest in jedem Fall bereichern und ich bin sehr froh, dass Frank und ich hier waren", sagte Guido Maria Kretschmer.

Nachdem der Tannenbaum in voller Pracht erstrahlte, gesungen und die Eisenbahn - begleitet von glücklichen Kinderlachen - in Betrieb genommen war, kehrte Besinnlichkeit ein. "Aus den strahlenden Gesichtern war herauszulesen, dass dieses Tannenbaumschmücken mit dem Besuch von Guido Maria Kretschmer und seinem Mann Frank Mutter gewiss zu einer bleibenden Erinnerung wird", betonte Geschäftsleitung Sonja Albers glücklich.

Momente wie diese sind für Familien mit einem unheilbar erkrankten Gast ein kostbares Geschenk, denn sie tragen das Versprechen in sich, für immer im Herzen zu bleiben.

Acht Familien werden die Festtage unter dem Dach der Sternenbrücke verbringen - eine ganz besondere Zeit, die, wie sie selbst sagen, ganz viel Geborgenheit, Ruhe sowie Momente des Miteinanders verspricht.

Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Seit Mai 2003 hilft das Kinder-Hospiz Sternenbrücke unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu einem Alter von 27 Jahren, einen würdevollen Weg bis zu ihrem Tod gehen zu können. Die erkrankten jungen Menschen und ihre An- und Zugehörigen werden nicht nur in der letzten Lebensphase, sondern auch auf dem oft über viele Jahre andauernden Krankheitsweg im Rahmen der Entlastungspflege sorgsam begleitet. Gezielte Angebote helfen den Gästen, Kraft zu schöpfen und Erholung zu finden. Auch nach dem Verlust steht die Sternenbrücke den Familien in ihrer Trauer weiter zur Seite.

Weitere Informationen unter www.sternenbruecke.de

Original-Content von: Kinder-Hospiz Sternenbrücke, übermittelt durch news aktuell