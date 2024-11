LichtBlick Seniorenhilfe e.V.

Lichtblick Seniorenhilfe e.V. startet große Spendenaktion

Armen Rentnern Weihnachtsfreuden schenken

München (ots)

Sie verbringen die Feiertage alleine in ihrer Wohnung - ohne Familie, ohne Fest, ohne Geschenke. Von Altersarmut betroffene Senioren in Deutschland feiern kein Weihnachten, sondern Alleinachten in Einsamkeit. Lichtblick Seniorenhilfe möchte das ändern: Mit der Aktion "Machen Sie Alleinachten zu Weihnachten" sammelt der Verein Geldspenden, um bedürftigen Rentnern Herzenswünsche zu erfüllen.

Für Stollen reicht die Rente nicht

Elfriede M. ist 92 Jahre alt. Sie ist gebrechlich, aber mit ihrem Gehwagen schafft sie es noch zum Supermarkt. Ihre kleine Rente reicht kaum für das Nötigste - deshalb muss sie ihren Einkauf genau planen. Zur Weihnachtszeit werden ihr ihre Geldsorgen noch deutlicher bewusst: Stollen isst sie gerne - aber dafür reicht das Geld nicht. "Oft esse ich abends nur eine Scheibe Brot mit Marmelade." Gerade jetzt macht ihr die Einsamkeit schwer zu schaffen. Eine Tochter ist verstorben, die andere wohnt weit weg. Und deshalb mag Elfriede M. auch nicht an Weihnachten denken: "Anders würde ich es gar nicht aushalten." In den letzten Jahren verbrachte sie Heiligabend mit zwei Plüschtieren auf ihrem Sofa und las Bücher: "Ich sah in den anderen Wohnungen Familien zusammen feiern - nur ich war ganz alleine."

Aktion "Machen Sie Alleinachten zu Weihnachten"

Lichtblick ist für die bedürftigen Rentner da. Bei der Aktion "Machen Sie Alleinachten zu Weihnachten" können Spender einen Geldbetrag ihrer Wahl spenden - mit dem Geld lädt der Verein arme Senioren zu einem festlichen Weihnachtsessen, ermöglicht ihnen einen Weihnachtsmarkt-Besuch oder erfüllt ihnen einen Herzenswunsch. "Viele Rentner können sich nicht mehr erinnern, wann sie zuletzt ein Geschenk bekommen haben", sagt Lichtblick-Gründerin Lydia Staltner. "Wir möchten den Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, das Gefühl von Weihnachten schenken und ihnen zeigen: Ihr seid nicht allein."

Verein unterstützt mehr als 31.000 arme Rentner

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist Lichtblick Seniorenhilfe ein Lichtblick für Menschen wie Elfriede M. Der gemeinnützige Verein unterstützt bundesweit über 31.000 arme Rentner schnell und unbürokratisch mit finanziellen Soforthilfen für Lebensmittel, eine neue Waschmaschine oder Medikamente. Zudem werden Veranstaltungen gegen die Einsamkeit angeboten - vor allem jetzt in der Weihnachtszeit.

"Helfen Sie mit und spenden Sie"

Auch Elfriede M. wird Lichtblick in diesem Jahr nicht alleine lassen. Die Seniorin ist unter anderem zu einem Lichtblick-Adventskaffee eingeladen: "Ich freue mich so darauf, mit den anderen zu feiern und mein Lieblingslied Schneeflöckchen, Weißröckchen zu singen", sagt die 92-Jährige. Ihr und anderen bedürftigen Senioren möchte Lichtblick festliche Freuden schenken - mit Weihnachtspäckchen, Weihnachtsfeiern und Weihnachtsessen. Lydia Staltner: "Helfen Sie mit und spenden Sie - damit es ein unvergessliches Fest für alle wird."

Weitere Infos zur Aktion www.seniorenhilfe-lichtblick.de/aktuelles/weihnachtsaktion

Spendenkonten:

Stadtsparkasse München: IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09, BIC: SSKMDEMM

Sparda-Bank München: IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10, BIC: GENODEF1S04

VR Bank Passau: IBAN: DE14 7409 0000 0000 7788 00, BIC: GENODEF1PA1

Sparkasse Münsterland-Ost: IBAN: DE88 4005 0150 0000 5817 36, BIC: WELADED1MST

Über Lichtblick Seniorenhilfe e.V.: 2003 von Lydia Staltner in München gegründet, unterstützt Lichtblick Seniorenhilfe e.V. deutschlandweit von den drei Standorten München, Münster und Deggendorf aus mehr als 31.000 bedürftige Senioren mit Lebensmittelgutscheinen, finanziellen Soforthilfen für lebensnotwendige Dinge und monatlichen Patenschaften à 35 Euro. Die Arbeit von Lichtblick wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 2018 erhielt Lydia Staltner für ihre Verdienste die Goldene Bild der Frau, 2023 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Prominente wie Eckart Witzigmann und Simone Thomalla unterstützen Lichtblick als Botschafter.

Original-Content von: LichtBlick Seniorenhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell