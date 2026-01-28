ZDF

Handball-EM 2026: Finale am Sonntag live im ZDF

Mit Spannung blicken die Handballfans in Deutschland auf den Abschluss der Hauptrundenspiele: Im Duell zwischen Deutschland und Europameister Frankreich geht es heute um den Halbfinaleinzug. Das Finale dieser mitreißenden Handball-EM ist am Sonntag, 1. Februar 2026, 18.00 Uhr, im ZDF zu sehen – unabhängig davon, ob das deutsche Team sich dafür qualifiziert.

Am Sonntag ab 17.50 Uhr begrüßt Moderator Florian Zschiedrich die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zum großen Finale dieser Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Seine Expertise bringt erneut ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen mit ein – im Gespräch vor und nach der Partie ebenso wie als Co-Kommentator an der Seite von Kommentator Martin Schneider – zu sehen im linearen ZDF, auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal.

Doch zunächst blickt Handball-Deutschland auf das entscheidende Spiel heute, am Mittwoch, 28. Januar 2026, zwischen Deutschland und Frankreich. Ab 17.40 Uhr startet die "sportstudio live"-Übertragung im ZDF, der Anwurf im dänischen Herning erfolgt um 18.00 Uhr. Beide Teams hatten zuletzt bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ein bis zur letzten Sekunde hochspannendes Spiel geboten: Auf dem Weg zum Gewinn der Silbermedaille siegte das DHB-Team damals im Viertelfinale gegen Frankreich mit 35:34 nach Verlängerung, obwohl es zwölf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch mit zwei Toren zurückgelegen hatte.

Ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung bei der aktuellen Handball-EM wäre am Freitag, 30. Januar 2026, in der ARD präsent.

Spiel um Platz 3: Mit deutscher Beteiligung ebenfalls live im ZDF

Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Spiel um Platz 3 bei dieser Handball-EM erreichen, würde das Spiel am Sonntag, 1. Februar 2026, ab 15.15 Uhr, ebenfalls live im ZDF zu sehen sein. Am Tag der Handball-EM-Finalspiele überträgt "sportstudio live" im ZDF ab 10.45 Uhr von den Wintersport-Weltcups wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele – das Spiel um Platz 3 würde gegebenenfalls in diese Live-Strecke integriert.

