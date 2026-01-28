PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF: "New8" verlängert Zusammenarbeit um weitere drei Jahre

Mainz (ots)

Im Rahmen der TV Drama Vision des Göteborg Film Festivals am Mittwoch, 28. Januar 2026, haben alle acht öffentlich-rechtlichen Senderpartner der "New8" – SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE (Finnland), RÚV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern/Belgien), NPO (Niederlande) und ZDF (Deutschland) – die Verlängerung ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit bekanntgegeben. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung enger öffentlich-rechtlicher Kooperationen im Bereich hochwertiger, gesellschaftlich relevanter Fiktion.

Mit der Fortführung des erfolgreichen Serienabkommens wird der Kooperationsrahmen weiterentwickelt und die inhaltliche Zusammenarbeit ausgebaut – mit dem Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Serien weiter zu stärken.

"'New8' macht sichtbar, welche Programm-Qualität entsteht, wenn starke öffentlich-rechtliche Partner zusammenarbeiten. Die zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen von Projekten wie 'Die Affäre Cum-Ex und 'Elixir', aber auch die Erfolge der Programme im ZDF-Streamingportal zeigen eindrucksvoll die internationale Stärke und das kreative Potenzial, das in dieser Kooperation steckt," so Jasmin Maeda, Hauptredaktionsleiterin der Internationalen Fiktion im ZDF.

Seit dem Start im Jahr 2023 haben die Erfolge von "New8" eindrücklich gezeigt, wie kraftvoll europäische Koproduktionen sein können. Auch in Zukunft werden die acht Partnersender gesellschaftlich relevante Fragen und Themen in den Mittelpunkt stellen – wie Rassismus und sozialen Zusammenhalt ("After Benjamin") sowie Themen rund um Innovation und unternehmerische Verantwortung ("Stenbeck – Die Geschichte eines Medienmoguls"). Produktionen wie "Push" und "Queen of Fucking Everything" beleuchten soziale Ungleichheit, weibliche Perspektiven und Identitätsfragen, während Formate wie "This is Not a Murder Mystery" mit starken erzählerischen Ansätzen und unterhaltsamer Fiktion überzeugen.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Lisa Miller, ZDF-Audience, telefonisch unter 089 – 9955-1962 oder per E-Mail an  miller.l@zdf.de
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

