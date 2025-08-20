Westwing Group SE

Westwing eröffnet einen neuen Store in Köln

München (ots)

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, erweitert seine physische Präsenz mit einem neuen Store in der Kölner Mittelstraße. Mit der Eröffnung stärkt Westwing seine Position als führende Premium One-Stop Destination für Home & Living in Europa und spricht Design-Liebhaberinnen und -Liebhaber gezielt auch im stationären Handel an.

Auf 346 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert der neue Store ein kuratiertes Markenerlebnis, das die Westwing Collection mit exklusiven Produkten ausgewählter Partnerbrands kombiniert. Die ganzheitliche Inszenierung präsentiert alle Artikel in sorgfältig gestalteten Raumkonzepten, die Designqualität, Inspiration und Funktionalität miteinander verbinden.

"Mit dem neuen Store in Köln möchten wir unsere Marke noch stärker erlebbar machen und gleichzeitig neue Zielgruppen erreichen. Die Mittelstraße bietet das ideale Umfeld, um unsere Premium-Positionierung zu unterstreichen und Kunden ganzheitlich zu inspirieren", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.

Köln zählt zu den frequenzstärksten Einkaufsstädten Deutschlands und liegt zentral im wirtschaftlich bedeutenden Rhein-Ruhr-Gebiet. Die Stadt überzeugt durch eine hohe Kaufkraft, ein designaffines Publikum und eine urban geprägte Zielgruppe, was optimale Voraussetzungen für den Ausbau der stationären Markenpräsenz schafft.

Der neue Store ermöglicht es Kundinnen und Kunden, Produkte vor Ort zu erleben und diese direkt über QR-Codes online zu bestellen. Insbesondere bei größeren Artikeln wie Sofas, Betten oder Teppichen schafft die Verbindung von physischem Produkterlebnis und digitalem Zugang einen relevanten Mehrwert. Zusätzlich steht der Westwing Design Service für persönliche Interior-Beratungen zur Verfügung. Vor Ort entwickeln Expertinnen und Experten gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden individuelle Einrichtungskonzepte, die sich nahtlos in unterschiedliche Wohnsituationen übertragen lassen.

Mit dem Standort Köln baut Westwing seine Omnichannel-Strategie gezielt weiter aus. Die physische Präsenz stärkt die Markenwahrnehmung in Westdeutschland, schafft neue Kontaktpunkte mit bestehenden und potenziellen Kundinnen und Kunden und trägt dazu bei, die Verbindung von digitalem und stationärem Einkaufserlebnis weiter zu vertiefen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die Eröffnung eines Store-in-Store bei Breuninger in Düsseldorf am 30. August 2025.

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 20 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Original-Content von: Westwing Group SE