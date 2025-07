Westwing Group SE

Westwing eröffnet neuen Store im Zentrum von München

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, hat einen temporären Store im Herzen Münchens eröffnet - die Stadt, in der das Unternehmen gegründet wurde und bis heute seinen globalen Hauptsitz hat.

Der Store stellt einen wichtigen Schritt in Westwings Retail-Strategie dar und ermöglicht Design-Liebhaberinnen und -Liebhabern im Heimatmarkt ein kuratiertes, erlebbares Markenerlebnis. In unmittelbarer Nähe zum Odeonsplatz gelegen, mitten in der Münchner Innenstadt, wird die Westwing-Welt zum Leben erweckt: mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl der Westwing Collection, saisonalen Bestsellern und exklusiven Highlights.

"In einem Einzelhandelsumfeld, in dem sich viele Marken aus den Innenstädten zurückziehen, haben wir bewusst einen anderen Weg gewählt", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing. "München ist für uns der Ort, an dem alles begann. Mit dem temporären Store rücken wir näher an unsere Zielgruppe von Design-Liebhaberinnen und -Liebhabern heran. Wir verbinden Inspiration mit direkter Interaktion und stärken unsere Präsenz auf dem Weg zur Design-Superbrand."

Der Store vereint digitalen Komfort mit physischer Inspiration: Kundinnen und Kunden können vor Ort in die Welt von Westwing eintauchen und Produkte per QR-Code direkt bestellen - mit schneller, reibungsloser Lieferung. Als Echtzeit-Testfläche bietet der Store zudem die Möglichkeit, direktes Kundenfeedback zu sammeln, neue Konzepte auszuprobieren und durch kuratierte Erlebnisse vor Ort die Markenbindung zu vertiefen.

Als zusätzliches Angebot unterstützt der Westwing Design Service Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung individueller Raumkonzepte und Einrichtungslösungen für ihr Zuhause. So wird das Einkaufserlebnis durch persönliche Beratung und direkte Produkterfahrung erweitert und die Bindung zur Marke nachhaltig gestärkt.

Am 09. Juli 2025 präsentierte Westwing den neuen Store im Rahmen eines exklusiven Opening Events erstmals einer ausgewählten Runde aus Pressevertreterinnen und -vertretern, Stylistinnen und Stylisten, Influencerinnen und Influencern sowie Stargäste Lucien Laviscount, bekannt aus Emily in Paris, und Veronika Heilbrunner. Unter dem kreativen Leitgedanken "A Journey Through Beautiful Living and Sensory Exploration" entstand ein multisensorisches Raumkonzept, das "Sensual Living" in den Mittelpunkt stellte und mit sorgfältig inszenierten Momenten alle Sinne ansprach - von visuellen bis zu haptischen Erlebnissen. So wurde ein inspirierender Abend geschaffen, der den besonderen Charakter des neuen Stores eindrucksvoll erlebbar machte. Fotograf Clemens Porikys fing die besondere Stimmung und Energie des Events in ausdrucksstarken Bildern ein.

Im Anschluss an dieses temporäre Konzept ist für das kommende Jahr die Eröffnung eines permanenten Stores geplant - ein klares Signal für Westwings langfristiges Engagement im stationären Handel. Durch die intelligente Verzahnung von Online- und Offline-Erlebnissen schafft Westwing ein ganzheitliches Einkaufserlebnis, das seiner Vision als The Beautiful Living Company gerecht wird: Menschen dazu zu inspirieren, Wohnräume zu gestalten, die die volle Schönheit des Lebens entfalten.

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 18 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

