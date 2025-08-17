SAT.1

Erster Titel für die Bayern, top Quote für SAT.1: Der Franz Beckenbauer Supercup erreicht in der zweiten Halbzeit 5,03 Millionen Menschen

So sehen Sieger aus! Der FC Bayern München und SAT.1 gewinnen den Samstagabend: Der 2:1-Triumph der Münchner gegen den VfB Stuttgart im Franz Beckenbauer Supercup erreicht 5,03 Millionen Menschen in der 2. Halbzeit (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Mit 21,3 (1. Halbzeit) und 21,5 Prozent Marktanteil (2. Halbzeit) in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ist SAT.1 klarer Marktführer am Abend und übertrifft die Vorjahresquoten deutlich.

Das große Finale des XXL-Fußballsommers

Am Freitag, 22. August 2025, zeigen Joyn und SAT.1 ab 19:50 Uhr das Bundesliga Eröffnungsspiel FC Bayern München gegen RB Leipzig live.

