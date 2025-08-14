SAT.1

VfB Stuttgart vs FC Bayern München: Franz Beckenbauer Supercup am Samstag live in SAT.1 und auf Joyn

Unterföhring (ots)

Pokalsieger gegen Deutscher Meister. Schwaben gegen Bayern. Im Franz Beckenbauer Supercup - dem früheren DFL-Supercup - empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München zum ersten Titelduell der neuen Saison. SAT.1 und Joyn übertragen das Prestigeduell am Samstag, 16. August, live aus Stuttgart. "ran"-Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich, Reporterin Andrea Kaiser und Experte Markus Babbel begleiten den Fußballabend ab 19:30 Uhr. Anstoß in der Mercedes-Benz Arena ist um 20:30 Uhr.

Der VfB Stuttgart geht als Gastgeber in das Südduell - und will den Heimvorteil gegen den deutschen Rekordmeister nutzen. Die Münchner reisen als amtierender Meister nach Schwaben und haben den Titel im Supercup fest im Blick.

Das große Finale des XXL-Fußballsommers

Am Freitag, 22. August zeigt ran um 19:50 Uhr das Bundesliga Eröffnungsspiel FC Bayern München gegen RB Leipzig live auf Joyn und in SAT.1

