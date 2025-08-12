SAT.1

Bricht Sina aus Dortmund live in SAT.1 und auf Joyn den Weltrekord im Männer werfen?

12. August 2025. Eine Studentin, die Männer wirft und ein Sozialarbeiter, der an Bäumen leckt. Beide mit demselben Ziel: Sie greifen live in SAT.1 und auf Joyn nach einem Weltrekord. Für Sina aus Dortmund und Thomas aus Bielefeld kann dieser Traum in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" wahr werden. Das Live-Event mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das sind ihre Rekordversuche

Sina Ruppenthal (25, Dortmund): Männer werfen

Studentin Sina hält schon einen Titel als "Stärkste Frau Deutschlands". Nun möchte die 25-Jährige den bestehenden Rekord der US-Amerikanerin Liefia Ingalls brechen. Sie muss zehn Männer heben und werfen und dabei die Zeit von 39,50 Sekunden unterbieten. Ihre Motivation: "Ich möchte als Role-Model vorangehen und zeigen, dass sich Stärke, Muskulatur, Kraft und Weiblichkeit nicht ausschließen."

Thomas Weigel (34, Bielefeld): Bäume lecken

Der Sozialarbeiter und Natur- und Umweltpädagoge will "die Natur mit allen Sinnen entdecken" und stellt sich der Herausforderung, in drei Minuten die meisten Baumarten allein durch Lecken an der Rinde zu erkennen. "Leicht wird dieser Rekordversuch definitiv nicht", weiß der 34-Jährige. Dennoch zeigt er sich selbstbewusst: "Ich werde ganz viel üben und dann hole ich mir den Weltrekord im Bäume mit der Zunge ertasten."

Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":

Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?

Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.

Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de.

"Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf Joyn

