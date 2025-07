SAT.1

Kracher-Start. SAT.1 und Joyn zeigen Bundesliga-Klassiker Schalke - Hertha am Freitag live

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Was für ein Auftakt! SAT.1 und Joyn starten mit dem Kracher-Duell FC Schalke 04 gegen Hertha BSC in die neue Bundesliga-Saison. Für die beiden Traditionsvereine gibt es nur ein Ziel: zurück in die Erstklassigkeit. SAT.1 und Joyn übertragen den Klassiker am Freitag, 1. August, ab 19:50 Uhr live und kostenlos. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich und Reporterin Andrea Kaiser berichtet aus der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Als Experte ist Europameister und Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer im Einsatz. "Wenn man sich ein Auftaktspiel malen könnte... Schalke und Hertha, das sind nach Bedeutung und Anspruch die größten Teams der 2. Bundesliga", sagt Jonas Friedrich. Der Kommentator feiert am Freitagabend seine Premiere am SAT.1-Mikro. "Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel im Team von 'ran' - und das an einem der emotionalsten Orte Fußball-Deutschlands. Das wird ein Top-Abend!" So geht's weiter im Fußball-Sommer XXL live auf Joyn 1. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga FC Schalke 04 - Hertha BSC (SAT.1) 13. August, 20:15 Uhr: UEFA Super Cup Paris St. Germain - Tottenham Hotspur (ProSieben) 16. August, 19:50 Uhr: Franz-Beckenbauer-Supercup VfB Stuttgart - Bayern München (SAT.1) 22. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel Bundesliga Bayern München - RB Leipzig (SAT.1) Alle nationalen Spiele sind auch in UHD verfügbar.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell