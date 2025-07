SAT.1

Bäume lecken, Männer werfen, Armwrestling: Michelle Hunziker und Jörg Pilawa jagen in SAT. 1 und auf Joyn mehr als 20 "Guinness World Records". Ende August. Live.

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

29. Juli 2025. Live am Freitag. Live am Samstag. Live dazwischen. Ganze 24 Stunden lang. SAT.1 und Joyn gehen Ende August mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa auf Rekordjagd!

Das Live-Event "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und am Samstag, 30. August um 20:15 Uhr in SAT.1. Dazwischen können die Zuschauer im Livestream auf Joyn weiter mitfiebern, denn einer der Rekorde geht über ganze 24 Stunden.

Was ist so besonders an der Show? "Ich sage nur: Live, live, live! Wir stellen in unserer Show live Weltrekorde auf - und genau das ist für so ein Format entscheidend!", weiß Jörg Pilawa. Michelle Hunziker konkretisiert: "Wir begleiten Menschen, die live im TV versuchen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und über sich hinauszuwachsen. Wir alle wissen nicht, wie es ausgeht. Das macht 'Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde' für mich besonders emotional und spannend."

Bäume lecken, Männer werfen, Armwrestling: Mehr als 20 skurrile, actiongeladene, spektakuläre und erstaunliche Guinness-Rekorde sollen am letzten August-Wochenende in SAT.1 und auf Joyn aufgestellt oder gebrochen werden. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-Buch der Rekorde erhält?

Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde von der Constantin Entertainment.

Ausführliche Interviews mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zu "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" finden Sie unter www.presse.sat1.de.

"Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell