SAT.1

Was ist "Rebel Yell"? Matthias Opdenhövel weiß die Antwort in "Hast Du Töne?" am Donnerstag in SAT.1 und auf Joyn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

15. Juli 2025. Was haben die Rolling Stones mit Billy Idols Megahit "Rebel Yell" zu tun? Die Antwort weiß Matthias Opdenhövel in "Hast Du Töne?": "Billy Idol hat die Stones Whiskey trinken sehen. Der Whiskey hieß Rebel Yell und dann hat er den Song geschrieben."

Diese und weitere kuriose Musikfakten gibt es ab 17. Juli 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr in sechs neuen Folgen des Musik-Quiz "Hast Du Töne?" in SAT.1 und auf Joyn. Als Teamkapitäne spielen in der neuen Staffel Caroline Frier, Rick Kavanian und Riccardo Simonetti. In Zweierteams mit wechselnden prominenten Gästen hören sie ganz genau hin, denn es geht um bis zu 30.000 Euro für ihren Zuschauerblock.

Diese Promis quizzen diesen Sommer in "Hast Du Töne?"

Folge 1: Susan Sideropoulos, Kai Schumann, Nilam Farooq

Folge 2: Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Michael Kessler

Folge 3: Isi Glück, Jürgen Milski, Mickie Krause

Folge 4: Evelyn Burdecki, Uwe Ochsenknecht, Anna Maria Mühe

Folge 5: Johannes Strate, Annette Frier, Moses Pelham

Folge 6: Stefanie Heinzmann, Frank Rosin, Eva Padberg

Produziert wird "Hast Du Töne?" von Banijay Productions Germany.

"Hast Du Töne?", sechs Folgen ab 17. Juli immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Der Donnerstag geht musikalisch weiter: "Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" kommt ab 17. Juli direkt im Anschluss an "Hast Du Töne?" in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell