SAT.1

... und alles ist verbunden: Neue Quiz-Show mit Matthias Opdenhövel "The Connection" startet am Donnerstag, 25. September, in SAT.1 und auf Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

13. August 2025. Fragen? SAT.1? Matthias Opdenhövel? Donnerstag? Joyn? Erkennen Sie die Verbindung? Genau: Quizshow. Und zwar eine neue. In "The Connection", ab 25. September, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn geht es darum, Verbindungen zwischen Begriffen zu erkennen. Dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.Das Beste daran? Auf Joyn können die Zuschauer zu Hause live miträtseln und sich ihre Kombinationsgabe mit dem Gewinnspiel ebenfalls vergolden lassen.

Für ModeratorMatthias Opdenhövel ist "The Connection" nach "The Floor" die zweite Quizshow am Donnerstag in SAT.1 und auf Joyn.

Das Spielprinzip: Vier Kandidaten im Studio müssen komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat UND den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg.

Produziert wird "The Connection" von Brot&Butter Entertainment im Auftrag von SAT.1.

SAT.1 und Joyn zeigen sieben Folgen "The Connection", ab 25. September, donnerstags, um 20:15 Uhr

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: Nathalie.Galina@seven.one

Photo Production & Editing

Elisa Taupert

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170

email: Elisa.Taupert@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell